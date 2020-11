Hannover

Die große Koalition in Berlin hat nun doch noch geschafft, was sie anfangs versprochen hatte: einen Gesetzentwurf, mit dessen Hilfe die Wohnungsknappheit vor allem in den Großstadtregionen bekämpft werden soll. Dass das Papier den sprachlich absurden Namen Baulandmobilisierungsgesetz trägt, aber einer der wichtigsten Punkte weder mit Bauland noch mit Mobilisierung zu tun hat, ist an sich eine Kuriosität. Das künftige Verbot, in Ballungsräumen Mietwohnungen in großem Stil in Eigentumswohnungen umzuwandeln, gehört eigentlich überhaupt nicht in dieses Paket.

Zu viel Schindluder getrieben

Und es klingt zunächst auch kontraproduktiv. Jahrelang wurde beklagt, dass die Wohneigentumsquote in Deutschland zu gering sei. Wenn junge Familien bald kaum noch Eigentumswohnungen in Altbauten kaufen können, weil deren Zahl künstlich begrenzt wird, dann wird das die Quote nicht nach oben treiben – aber es wurde schlicht zu viel Schindluder getrieben bei den Umwandlungen. Rücksichtslose Spekulanten, sogenannte Aufteiler, haben in Großstädten ganze Straßenzüge Haus für Haus übernommen und Mieter mal rausgeekelt, mal mit Luxussanierungen verdrängt, um die Wohnungen dann einzeln und teuer verkaufen zu können. Dass der Gesetzgeber dem einen Riegel vorschieben will, ist gut – ob dieser Riegel juristisch Bestand haben wird, ist aber fraglich.

In fast allen anderen Punkten greift der Bund die Forderungen der Baulandkommission auf. Baugebote für Brachflächen, einfachere Ausweisung von Wohnbaugebieten, mehr Ausnahmen bei Genehmigungen: Die Kommunen haben viel gefordert, nun müssen sie es auch umsetzen. Es hat allerdings zu lange gedauert, bis aus den Empfehlungen ein beschlussfähiger Gesetzestext wurde.

Von Conrad von Meding