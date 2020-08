Hannover: 75-jährige Seniorin vermisst

Hannover

Seit Sonnabendmorgen wird die 75-jährige Seniorin Vaside E. aus Braunschweig vermisst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die an Demenz erkrankte Frau sich in einer hilflosen Lage befindet, wie die Polizei mitteilte. Daher bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Veside E. war die Seniorin am Samstag in Hannover zu Besuch. Zuletzt sei sie gegen 9.30 Uhr im Eingangsbereich des Stadtparks an der Adenauerallee im hannoverschen Stadtteil Zoo gesehen worden. Dann hätten Angehörige zunächst selbst die Suche nach der 75-Jährigen aufgenommen und gegen 11.45 Uhr die Polizei verständigt.

Auch eine umfangreiche Suche durch die Polizei im Zooviertel und in Teilen der Eilenriede blieb erfolglos. Bei der Suche ist auch ein Personen-Suchhund eingesetzt worden.

Veside E. wird folgendermaßen beschrieben:

1,50 Meter groß und kräftig

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weißes Kopftuch mit braunen Ranken

einen schwarzen Pullover, darüber eine graue Wollweste mit Strickmuster

einen schwarzen langen Rock mit weißem Blumenmuster

schwarze Lederschuhe

spricht Deutsch mit Akzent

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wo sich Veside E. aufhält oder aufgehalten hat, sich bei der Polizeiinspektion Hannover 0511 109-2715 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

