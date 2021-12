Hannover

Fast 10 Prozent Mehrkosten beim Schmutzwasser, sogar 17,7 Prozent Mehrkosten bei Niederschlagwasser: Die Stadtentwässerung Hannover hat am Montag ihre Gebührenkalkulation für die kommenden drei Jahre vorgelegt. In der Ratspolitik gab es vorerst keine Zustimmung. Die CDU kündigte an, den neuerlichen Kostenanstieg für Mieter und Eigentümer nicht mittragen zu wollen. Die AfD zog das Thema zur Beratung in die Fraktion.

Stadtentwässerung Hannover investiert 2 Milliarden Euro

Die Stadtentwässerung steht vor großen und deshalb auch teuren Herausforderungen. Das kommunale Unternehmen entsorgt das Abwasser für 750.000 Menschen in Hannover und einigen Umlandkommunen. Bis 2035 will es 2 Milliarden Euro investieren, vor allem in das Kanalnetz und die Kläranlagen. Direktor Matthias Görn sagte am Montag im zuständigen Ratsausschuss, nur so ließe sich verhindern, dass mittelfristig ein Investitionsstau entstehe, wie man ihn jetzt vielfach etwa bei den Schulen erlebe.

Zwei neue Faultüme entstehen im Klärwerk Herrenhausen. Sie sind Teil der Milliardeninvestitionen, die Stadtentwässerungsdirektor Matthias Görn bis 2035 umsetzen will. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser werden immer für drei Jahre kalkuliert. Diesmal geht es um die Jahre 2022 bis 2024. Mit einem Anstieg beim Schmutzwasser von durchschnittlich 3,3 Prozent im Jahr läge die Teuerung also etwa auf Höhe der Inflation. CDU-Ratsherr Hannes Hellmann äußerte trotzdem Bedenken. Mit der jetzt geplanten Erhöhung seien die Gebühren dann seit 2018 um 49 Prozent gestiegen. „Jede einzelne Erhöhung klingt nicht viel, aber in der Summe schlägt das ganz schön durch“, sagte Hellmann. „Bisher haben wir das Konzept immer mitgetragen, aber diesmal nicht mehr.“

27,60 Euro mehr pro Jahr beim Schmutzwasser für eine Kleinfamilie

Auch Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz kritisierte den Anstieg. „Es ist ja nicht nur das Abwasser, da kommt einiges mehr hinzu. Aber die Leute verdienen nicht mehr Geld.“ Jens Keller (AfD) kritisierte, dass die Zahlen unmittelbar nach der Kommunalwahl auf den Tisch kommen. „Sie hätten vor September damit rausrücken sollen“, sagte er.

Für einen Dreipersonenhaushalt bedeutet der Anstieg beim Schmutzwasser nach Angaben von Stadtentwässerungsdirektor Görn bei einem Wasserverbrauch von 120 Kubikmetern 27,60 Euro im Jahr. Beim Niederschlagwasser sind es 14,40 Euro pro Jahr bei 120 Quadratmetern versiegelter Grundstücksfläche.

Sanierungsfall Kanalisation: Die Abwasseranlagen unter Hannover sind nicht mehr im besten Zustand. Quelle: Insa Cathérine Hagemann

Vor den Ratsleuten erklärte Görn, dass die Gebührensteigerung eigentlich deutlich höher hätte ausfallen müssen. Die derzeit hohen Baupreise führten dazu, dass die Abschreibungen für getätigte Investitionen stärker zu Buche schlagen, weil sie sich nach dem aktuellen Wiederherstellungspreis der Kanäle richten. Übergangsweise stelle man daher die Abschreibungssystematik für die Kanäle um und berechne die einstigen Anschaffungs- und Herstellungskosten statt der heutigen Wiederherstellungskosten.

Stadtentwässerung ändert Abschreibung für Kanalsystem – übergangsweise

Der Gesetzgeber erlaubt das zwar – allerdings birgt das System langfristig wirtschaftliche Risiken. Görn sagte auf Nachfrage der HAZ, dass der Wechsel der Abschreibung nur übergangsweise geplant sei. In der Corona-Krise, während der viele Menschen und Betriebe auf Staatsunterstützung angewiesen seien, wolle man die Bevölkerung aber nicht mit zu stark steigenden Abwassergebühren belasten.

Für die SPD sagte Ratsherr Subramanian Ramani, dass die Zustimmung nicht leicht falle, sie sei aber ein „Gebot der wirtschaftlichen Vernunft“. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke lobte die Transparenz der Stadtentwässerung.

Abstimmung vertagt

Weil die Abstimmung auf Wunsch der AfD vertagt wurde, muss entweder ein neuer Termin noch in diesem Jahr gefunden werden, oder die Erhöhung tritt 2022 nachträglich in Kraft. Der Gebührenhaushalt der Stadtentwässerung folgt öffentlichem Recht: Es darf innerhalb von drei Jahren kein Gewinn entstehen, aber auch kein Verlust damit gemacht werden.

Von Conrad von Meding