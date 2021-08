Hannover

Mit Pflanzen kennen sie sich aus bei Blumen Hoffmann in der Hainhölzer Grambartstraße. Nach eigener Darstellung hat das Unternehmen die größte Schnittblumenabteilung Hannovers, bindet Kränze und Sträuße wie kaum eine andere Firma der Stadt und ist zudem auf 20 Wochenmärkten aktiv. Und neuerdings auch intensiv auf Social-Media-Kanälen.

Blumenwerbung auf Instagram

Blumenwerbung über den Foto- und Nachrichtendienst Instagram? Für Juniorchef Jan Hoffmann kein Widerspruch. Seit Monaten dreht der 30-Jährige Kurzfilmchen und stellt sie auf die Instagram-Seite des Unternehmens. Mit wachsendem Erfolg: Hunderttausende Nutzer haben die mittlerweile 181 Beiträge gesehen, mehr als 55.000 Follower warten auf die regelmäßigen Sequenzen aus dem Betrieb.

Mit seiner Mischung aus Klamauk und Service hat Jan Hoffmann offenbar einen Nerv getroffen. In den nur wenige Sekunden langen Filmchen zeigt er, wie man Pfingstrosen massiert, gibt Tipps zur Pflege verschiedener Blumensorten, zeigt neue Trends – und das immer tanzend. „Deshalb mache ich das am liebsten sonntags, wenn keine Kunden da sind. Sonst wird es zu peinlich“, verrät er und lacht.

Kundeninteresse spürbar

In den sozialen Medien ist Jan Hoffmann mittlerweile das Aushängeschild des Ladens. Und er ist überzeugt, dass sich das Engagement inzwischen auch in den Kundenzahlen niederschlägt. Immer häufiger kämen jetzt junge Menschen ins Geschäft und merkten an, dass es ja aus den Instram-Posts bekannt sei. „Meine Familie sagt, ich soll samstags im Laden sein, weil sich dann die Mädels freuen“, erzählt Hoffmann und fasst sich an den Kopf. „Hallo, ich bin doch kein Schauobjekt, ich bin immer noch der Blumenverkäufer von nebenan.“

Wochentags, wenn er keine Kurzfilme dreht, leitet der 30-Jährige die Schnittblumenabteilung des Unternehmens sowie die Straußproduktion. „Annette, binde doch bitte noch so einen schönen Strauß, ja?“, ruft er seiner Mitarbeiterin zu. Seinen Schreibtisch hat er hinten in der Verkaufshalle, direkt vor der Tür zum Kühlhaus. Wenn die jemand öffnet, wird es kalt in Hoffmanns Nacken.

Ein echter Familienbetrieb

Die Hoffmanns sind ein echter Familienbetrieb. 14 der rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Verwandte von Jan Hoffmann. Im Kühlhaus bereitet Onkel Werner (65) gerade die Blumen für den Marktbesuch vor, die schwangere Frau Janina (34) von Cousin Benjamin (41) läuft durch den Laden. „Hier ist immer Trubel“, sagt Hoffmann und scherzt: „Wir haben jetzt eingeführt, dass wir uns Weihnachten nicht mehr sehen. Sonst gehen wir uns irgendwann auf die Nerven.“ Schließlich steht das Team sogar Heiligabend im Laden und sieht sich meist an sechs Tagen pro Woche.

Um fünf Uhr beginnt hier der Tag, vor der Arbeit geht der sportliche junge Mann meistens joggen. „Mein Papa ist schon um 3 Uhr hier.“ Jan ist der Sohn von Achim Hoffmann (56), von ihm wird er eines Tages die Anteile übernehmen. Die mittlerweile verstorbene Oma Irmgard Hoffmann hat das Unternehmen vor rund 40 Jahren gegründet, ihre Söhne Achim, Jürgen (61) und Heinz (64) übernahmen. Letzterer hat seinen Anteil bereits an Sohn Benjamin gegeben. Mit ihm wird Hoffmann künftig den Laden schmeißen, Onkel Jürgen hat keine Kinder. „Ich weiß, bei so vielen Menschen und Namen muss man erst mal durchblicken“, sagt Jan Hoffmann verschmitzt.

„Schon mit 14 auf dem Markt gestanden“

Für ihn war früh klar, dass er in den Betrieb einsteigen will. „Ich bin hier aufgewachsen und habe schon mit 14 auf dem Markt gestanden.“ Nach dem Schulabschluss absolvierte er seine Ausbildung zum Floristen, genau wie seine Schwester Laura (32). Sie arbeitet auch im Betrieb, die Leitung überlässt sie aber lieber den anderen. Denn der Job ist zeitintensiv, Hoffmann braucht viel Koffein, um durch den Tag zu kommen.

„Klar, um 15 Uhr habe ich meistens Feierabend, aber dann habe ich auch schon zehn Stunden gearbeitet“, sagt der 30-Jährige, während er sich einen Energydrink öffnet. „Und richtig abschalten tut man nie.“ Am Wochenende springt er oft für ausgefallene Marktverkäufer ein – und zusätzlich dreht er eben sonntags in der Firma Videos für Instagram.

Firmen auf Instagram – das rät die IHK Zu teuer und zeitaufwendig – viele Kleinunternehmer sind zögerlich, wenn es um die Nutzung sozialer Medien geht. Ein Fehler, findet Christian Heegardt, Berater bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover. Vor allem ein halbherziges Angebot in den Social-Media-Kanälen könne sich schnell rächen: Ein ungepflegter Kanal trage nicht zu einer positiven Außendarstellung bei und könne im schlimmsten Fall gegenteilige Reaktionen auslösen, sagt Heegardt. Die richtige Vorplanung sei das „A und O“, sagt der IHK-Mann. Oft legten Unternehmen unvorbereitet los und versuchten, auf mehreren Kanälen gleichzeitig durchzustarten. Dann stellten sie plötzlich fest, dass sich der Inhalt nicht von selbst gestalte. Um den passenden Kanal auszuwählen, seien aus Unternehmersicht folgende Kernfragen relevant: Wo tummelt sich meine Zielgruppe, und was für Inhalte kann ich liefern? Zudem sei es ratsam, vorab einen einjährigen Redaktionsplan anzulegen und sich über eigene Ressourcen bewusst zu werden. Wichtig aber sei vor allem die richtige Idee – und im Zweifelsfall auch ein großes Budget, um das Engagement professionell durchzuhalten, sagt Heegardt. Blumenhändler Jan Hoffmann aus Hainholz ist für die IHK ein Paradebeispiel. Ein weiteres sei die Aktion einer Glaserei in Cuxhaven gewesen, berichtet Heegardt. Dabei sei es um einen Videoaufruf für neue Azubis gegangen. Das Unternehmen erreichte nicht nur mehrere Millionen Aufrufe, sondern erhielt auch eine Bewerberflut. Das Beispiel zeige, dass die sozialen Medien auch für die Mitarbeiterwerbung immer wichtiger würden, betont der IHK-Berater. Ob bei Produkten, Dienstleistungen oder zur Personalgewinnung: Social-Media-Inhalte müssten „Kult sein“ und viral gehen – um sich schließlich wie von allein zu verbreiten.

„Intensiv beschäftigt“

Dass man als Blumengeschäft 55.700 Follower in einem der dynamischen Internetkanäle aufbauen kann (Instagram-Name: blumen_hoffmann), erstaunt Jan Hoffmann immer noch ein bisschen. Sein privater Kanal (Instagram-Name: jan2103) hat knapp 10.000 Follower. Ganz unvorbereitet ist der Junior-Chef aber nicht in das Instagram-Abenteuer gestolpert. „Ich habe mich intensiv mit Social-Media-Marketing beschäftigt und gelesen, dass diese Art von Video gut funktioniert“, sagt er. „Aber dass das so durch die Decke geht, hätte ich nie gedacht.“

Mit seinem Hund lebt er in Hainholz, unweit der Firma. „Ich fühle mich wohl hier und schaue schon nach einem Haus.“ Und wie blumig ist seine Wohnung? „Klingt nach Klischee, aber ich habe tatsächlich in jedem Raum Blumen, in manchen Räumen sogar zwei Sträuße. Sogar neben dem Klo stehen Blumen.“

Von Josina Kelz und Felina Wellner