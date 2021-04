Hannover

Am Mittwoch hat die Stadt gemeinsam mit Bezirksbürgermeister die Brunnensaison eröffnet. Die Trinkwasserbrunnen allerdings sollen vorerst nicht wie sonst im Mai in Betrieb genommen werden. Der Grund: Die Corona-Pandemie.

Los ging es in diesem Jahr in Linden: Als ersten Brunnen stellte die Stadt in diesem Jahr gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube den Tierbrunnen an der Erlöserkirche wieder an – „ein besonderer Brunnen, auch wenn er klein und unscheinbar daherkommt“, wie Grube es formulierte. Denn der Brunnen hat eine lange Geschichte: Über ein Dutzend dieser Tiertränken gab es in Hannover, doch laut Grube überlebte keiner von ihnen den zweiten Weltkrieg.

Die Vorgänger des Tierbrunnens in Linden dienten einst als Tiertränken. Das scheint heute auch noch Hund Marlo neugierig zu machen. Quelle: Rainer Dröse

1982 wurde schließlich ein Nachguss der Brunnen an der Erlöserkirche wieder aufgestellt. Doch im vergangenen Jahr musste der Tierbrunnen erneut saniert werden. Er war aufgrund von Korrosionsschäden umgeknickt. Die Sanierung übernahm das Unternehmen Aerzener Maschinenfabrik, das die Vorgänger bereits 1913 angefertigt hatte, zusammen mit seiner Tochterfirma kostenfrei. Für das Engagement möchte Bezirksbürgermeister Grube der Firma dann im Zuge der Feier des europäischen Nachbarschaftstages in Linden am 28. Mai danken.

Weitere Brunnen werden im Laufe der Woche angeschaltet

Doch auch an anderen Stellen der Stadt sollen die Brunnen wieder plätschern: Noch am Mittwoch sollen unter anderem der Brunnen am Marstallplatz und der Hase-Brunnen am Alten Rathaus eingeschaltet werden. Bis zum Ende der Woche will die Stadt dann nahezu alle städtischen Brunnen wieder in Betrieb genommen haben. Erst einmal ausgeschaltet bleiben aber der Ernst-Brunnen in der Posthornstraße und der Postbrunnen in der Rosenstraße, die beide saniert werden. Der Stöckener Marktbrunnen wird neu gebaut und auch der Klagesmarkt-Brunnen kann vorerst nicht in Betrieb genommen werden, da er stillgelegt wurde.

Wie im vergangenen Jahr bleiben auch die Trinkwasserbrunnen erst einmal aus. Die Stadt befürchtet, dass sie nicht entsprechend der Hygieneempfehlungen genutzt werde. Sie hätten im vergangenen Jahr beobachtet, dass einige direkt aus den Brunnen getrunken und nicht etwa die Hände oder eine Wasserflasche zum Abfüllen des Wassers genutzt hätten, sagt Annina Janz vom Fachbereich Kultur.

Von Alina Stillahn