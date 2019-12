Das Landgericht Hildesheim hat einen früheren Chef des ASB in Hannover zu sechseinhalb Jahren Haft wegen schwerer Untreue verurteilt. Der 46-Jährige soll insgesamt 8,1 Millionen Euro, die der Verband in der Flüchtlingskrise erhielt, abgezweigt und zu einem großen Teil in den Libanon überführt haben. Seinen Mittäter Thomas F. verurteilten die Richter wegen Beihilfe zur Untreue und Betrug zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.