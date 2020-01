Hannover

Mit härteren Strafen will die Stadt Hannover künftig gegen das Behindern von Radfahrern durchgreifen. Zu häufig sind Radwege zugeparkt, zu groß ist der Parkplatzmangel, zu rasant steigt die Zahl der in der Region zugelassenen Autos. Die Konflikte zwischen Radfahrern und Autofahrern wachsen. HAZ-Leser diskutieren über das Thema – mit unterschiedlichen Ansichten.

Halten Radfahrer immer Regeln ein?

Wilhelm Wickbold, Hannover: Schön. Wer Regeln einhält, fühlt sich oft als der Dumme. Allerdings wäre es richtig, wenn nicht nur von Autofahrern kassiert würde (Kfz-Steuer, Mineralölsteuer, Versicherungssteuer und mehrfach Mehrwertsteuer), sondern auch Lösungen für das Parkplatzproblem gefunden würden. Das Auto ist auch ein Symbol für individuelle Freiheit, das werden viele nicht ohne Weiteres aufgeben. Da ist es ja gut, wenn Radfahrer, die sich hier ja beschweren, die Verkehrsregeln immer einhalten: Sie fahren niemals auf Gehwegen und in Fußgängerzonen. Natürlich geben sie immer Handzeichen beim Richtungswechsel, immer fahren sie auf der rechten Straßenseite, niemals entgegen der Fahrtrichtung und haben im Dunkeln immer Licht an. Selbstverständlich ist das Fahrrad verkehrstechnisch ohne Tadel, und Radfahrer stellen ihr Rad niemals so ab, dass es andere Verkehrsteilnehmer behindert.

Weiter Weg zur Verkehrswende

Martin Gerdes, Hannover: Im Grunde kennt jeder Bürger dieser Stadt das grundsätzliche Problem: Wir haben Jahr für Jahr mehr Autos, aber die Verkehrsflächen lassen sich gerade in der Stadt nicht in gleicher Weise vermehren. Jeder weiß auch, dass die stetige Kfz-Vermehrung bei gleichem Platzangebot nicht beliebig lange weitergehen kann. Jede Fläche, die ein Auto tragen kann, ist heute bereits mit Autos zugestellt. Man kann vor keinem Laden mehr korrekt parken, vor keiner Postfiliale, vor keiner Bäckerei. Also: Warnblinker an, zweite Reihe, Fußweg, Radweg, Feuerwehrzufahrt.

Der Verfolgungsdruck in Hannover ist minimal (und er wird es trotz der treuherzigen Versicherung der Stadt auch bleiben). Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich fürs Falschparken ein Knöllchen fängt, ist in Hannover äußerst gering. Und wird man selten einmal doch aufgeschrieben, kann man das lächerlich geringe Verwarngeld aus der Portokasse begleichen. Es lohnt sich in Hannover finanziell, eine Parkuhr bewusst nicht zu füttern, weil das seltene Verwarngeld billiger ist als die regelmäßige Parkgebühr. In den Köpfen vieler hannoverscher (und allgemein bundesdeutscher) Autofahrer spukt die Vorstellung, dass Falschparken entweder Notwehr ist oder Menschenrecht, auf jeden Fall aber gerechtfertigt.

Im Grunde wissen wir alle, wie dieser Situation abzuhelfen wäre: Es müssen weniger Autos werden. Das bedeutete allerdings, dass nicht alle Leute, die in der Stadt ein Auto haben wollen, eines zulassen dürften. In japanischen Großstädten muss man bei der Zulassung einen Stellplatz für sein Auto nachweisen. An den Straßenrändern ist das Parken generell verboten. Die „leeren“ Straßenränder Japans sehen für ein deutsche Auge extrem ungewohnt aus.

Die Restriktion durch ein solches oder ähnliches Verfahren würde der freie deutsche Autofahrer allerdings niemals hinnehmen. Bei der nächsten Wahl würde die Autofahrerpartei einen kometenhaften Aufstieg nehmen wie im Vereinigten Königreich die Brexit-Partei. Jeder deutsche Politiker weiß, dass schon die leiseste Einschränkung für den deutschen Autofahrer seine Wiederwahl in Gefahr bringt. Wer es sich als Politiker mit den Autofahrern verscherzt, begeht politischen Selbstmord. Zur Verkehrswende ist es noch weit, sehr weit.

Üstra-Karte als Pflicht für Autohalter

Michael Kuhlendahl, Hannover: Bei der Diskussion einer Bewirtschaftung des knappen Pkw-Parkraums in der Umweltzone Hannovers schlage ich als Alternative zum Parkausweis eine Üstra-Monats- beziehungsweise Jahreskarte als Parklegitimation in der Umweltzone vor. Eine solche Karte mit entsprechendem „Pickerl“ sollte 31 Euro pro Monat oder 365 Euro pro Jahr kosten und mindestens in der Umweltzone Hannovers gültig sein. Bezugsverpflichtet wären alle Pkw-Halter, die in der Umweltzone öffentliche Parkplätze benutzen. Das wäre eine unbürokratische Lösung, die für mehr Anwohner-Parkraum führen und die den öffentlichen Nahverkehr Hannovers erheblich unterstützen und fördern würde.

Radfahrer ohne jede Vorsicht

Cornelius Hein, Hannover: Wenn auf einem Radweg ein Fahrzeug steht, sehe ich darin eine Behinderung und keine Gefährdung. Die Gefährdung entsteht erst dadurch, dass ein Radfahrer ohne jede Vorsicht beziehungsweise Umsicht ausweicht. Wenn ein in zweiter Reihe parkendes Fahrzeug mich als Autofahrer behindert, weiche ich doch auch nicht ohne Vorsicht einfach aus. Da muss ich gegebenenfalls eben mal kurz anhalten. Jede solcher Behinderungen darf keinen Punkt in Flensburg bringen.

Ich kann die negative Einstellung mancher Autofahrer gegenüber Radfahrern gut nachvollziehen: Wenn ich als Autofahrer in Hannover unterwegs bin, sehe ich einerseits mehr Autos als Fahrräder, andererseits mehr Fahrradfahrer als Autofahrer, die sich über die Straßenverkehrsordnung hinwegsetzen. Damit gefährden sich die Radfahrer selbst, oft auch die Fußgänger auf den Fußwegen.

Abgehobene Planung

Andreas Domberg, Hannover: Vielleicht bemerken die Verwaltungsführung und auch die Politik bald mal, dass es ein erhebliches Defizit bei der Durchsetzung von Regeln im sogenannten ruhenden Verkehr gibt. Woher kommt denn die geradezu selbstverständliche Beparkung nicht nur von Radmarkierungen, sondern auch von Fünf-Meter-Bereichen an Einmündungen und auch Lieferzonen? Letztere mit dem harmlosen „eingeschränkten Haltverbot“ sollen ja der Anlieferung dienen, werden aber überhaupt nicht für voll genommen – mangels Überwachung! In Linden-Nord hat man jetzt Lieferzonen mit absolutem Haltverbot geschaffen und damit die von der Straßenverkehrsordnung vorgesehenen quasi entwertet – aber selbst die absoluten werden beparkt!

Man hat es über viele Jahre einreißen lassen mit der Duldung des Falschparkens durch zu wenig Überwachung – höhere Bußgelder, die nie verhängt werden, werden das nicht ändern! Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass bei Straßenumbauten wie etwa dem Stadtbahnbau offensichtlich Lieferansprüche von den Planenden überhaupt nicht bedacht werden. Oder wird von den Stadtoberen dazu eine Art Egal-Haltung vermittelt? So konnte man den Penny-Lieferanten am Steintor regelmäßig die ampelgesteuerte Rechtsabbiegespur zuparken sehen. Was soll denn so eine abgehobene Planung?

Mal vom Ende her denken

Deodat von Eickstedt, Garbsen: Da werden kurzfristig verschärfte Sanktionen für das Halten und Parken in zweiter Reihe und auf Radwegen eingeführt, was per se sicher in Ordnung ist. Da aber der Anlieferverkehr mit Drohnen noch in den Kinderschuhen steckt, ist das Chaos vorprogrammiert! Manche werfen Frau Merkel vor, vom Ende her zu denken. Ich meine, dieser Ansatz hat viel für sich!

Dauerparker sind Hauptproblem

Georg Weil, Hannover: Auch höhere Bußgelder für das Zuparken von Radfahrstreifen, so richtig das ist, werden alleine das Problem nicht lösen. Denn der eigentliche Verursacher des Problems sind diejenigen Autofahrer, die die vorhandenen Halteplätze auf dem Seitenstreifen durch Dauerparken blockieren. Es muss erstens sehr viel gründlicher über die Problematik informiert werden. Denn die Überschrift; „Halten auf Radfahrstreifen ist kein Kavaliersdelikt“ greift zu kurz. Auch das Dauerparken in einer Parkverbotszone mit Halte-Erlaubnis ist kein Kavaliersdelikt. Vielmehr führt das Dauerparken auf den Kurzzeithalteplätzen dazu, dass die Radfahrstreifen von Paketdiensten und anderen Lieferfahrzeugen blockiert werden. Und es müssen zweitens sehr viel mehr Halteplätze im Seitenraum ausgewiesen werden und zwar auf Kosten von Langzeitparkplätzen. Für den gesamten Innenstadtbereich und in vielen Stadtteilzentren muss gelten: Parken von Privatautos nur auf kostenpflichtigen Parkflächen am besten ausschließlich in Parkhäusern. Erst dann entstehen Halteplätze für den Lieferverkehr und Handwerkerverkehr. Diese beiden Änderungen und regelmäßige Kontrolle können langfristig verhindern, dass Radfahrstreifen zugeparkt werden.

Polizei muss mehr durchgreifen

Jana Bremer, Hannover: Keine Haarspaltereien, bitte. Gemäß Paragraf 12 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung parkt, wer sein Fahrzeug verlässt! Nur zum Bäcker oder nur ein Paket abgeben ist keine Ausnahme. Auch wenn der Fahrer das Fahrzeug nur eine Minute verlässt, ist das Parken und nicht Halten! Aber was nutzen da höhere Strafen? Unsere Polizei fährt doch lieber einen großen Bogen um das Fahrzeug, statt sich den Schreibkram anzutun oder vielleicht auch noch aussteigen zu müssen!

Radweg muss Sicherheit geben

Ralf Strobach, Bürgerinitiative Umweltschutz, Hannover: In der neuen Gesetzgebung ist auch geplant, den Überholabstand auf 1,50 Meter festzusetzen. Schutzstreifen und Radstreifen sind meist so schmal, dass Radfahrer mit viel zu geringem Abstand überholt werden. Beides, parkende Autos auf dem Schutzstreifen/Radstreifen und zu geringer Überholabstand, sind auch Folge der neueren Planungen der Stadtverwaltung, die die Radfahrer immer öfter auf der Autofahrbahn fahren lassen. Das führt leider dazu, dass das Radfahren ein ständiger Kampf um Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist. Und das hält leider viele Menschen vom Radfahren ab. Aber: Ein Radweg muss eine Einladung sein, man muss sich sicher fühlen und dort gerne fahren können. Deswegen schlagen wir vor, holländische Planer nach Hannover zu holen. Dort sind eigenständige, getrennte und asphaltierte Radwege völlig normal. Und: Die Menschen fahren Rad!

