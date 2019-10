Hannover

Wer an sonnigen Oktobertagen beim Stadtbummel in der Innenstadt eine Pause einlegen will, hat es zurzeit schwer: Zwischen Kröpcke und Steintor hat der städtische Fachbereich Umwelt und Stadtgrün die Sitzbänke abgebaut. Die 15 Bänke aus diesem Abschnitt würden routine- und turnusmäßig überarbeitet, erläuterte ein Stadtsprecher auf Anfrage. Moos werde entfernt, die Bänke würden dann neu gestrichen. „Dass die bänkelose Zeit gerade in die Schön-Wetter-Periode der vergangenen Tage fiel, ließ sich leider nicht vermeiden“, sagte er und bat um Verständnis.

Bänke hätten ohnehin weichen müssen

„Aus zwei Gründen passt das genau in diese Zeit“, meinte der Stadtsprecher. Erstens fügten sich die Arbeiten gut in den Arbeitsablauf, ehe für die Werkhöfe der Grünflächenpflege die großen Laubarbeiten anstehen. Zweitens hätten die Bänke ohnehin abgebaut werden müssen – denn im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 10. November ist erneut ein Markttag geplant, und da wird der Platz für Stände benötigt.

Die Bänke werden ab dem 11. November wieder montiert, kündigt die Stadt an. Bleibt zu hoffen, dass es auch danach gelegentlich sonnige und milde Stunden gibt, die zum Verweilen einladen.

Von Gabriele Schulte