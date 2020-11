Hannover

In einem Wohnzimmer in Hannovers Oststadt hat einst alles begonnen. An der Bödekerstraße 14 hatte Frieda Funken 1914 ihren ersten Lebensmittelladen eröffnet, und weil die Verkaufsfläche bald zu klein wurde, nutzte sie das Wohnzimmer der Familie zur Erweiterung. „Die Geschichte erzählen wir uns heute noch bei Familienfeiern“, sagt Thorsten Wucherpfennig, Geschäftsführer der Wucherpfennig-Supermärkte und Ururenkel von Frieda Funken.

Und auf eben jener Familiengeschichte basiert nun auch das Konzept seines neuesten Ladens: dem Wucherpfennig-Deli, einem nur 200 Quadratmeter großen Lebensmittelgeschäft an der Matthiasstraße 1 in der List.

Anzeige

Öffnungszeiten und Sortiment sind auf Pendler ausgerichtet

Die Idee dazu, sagt Thorsten Wucherpfennig, hätten er und sein Cousin Stefan Wucherpfennig schon vor längerer Zeit gehabt. Nun ist sie umgesetzt worden. Am Donnerstag hat der Laden eröffnet, der zwar größer ist als einst Ururomas Geschäft – und der doch ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirkt. Auch für ihn und sein Team sei die ungewohnte Kompaktheit gewöhnungsbedürftig, gesteht Wucherpfennig zu. Hinzu kommen die für die heutige Zeit ebenfalls eher ungewöhnlichen Öffnungszeiten: Der Deli hat montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr geöffnet, sonnabends von 6 bis 16 Uhr. Warum?

Die Convenience-Schränke versorgen Kunden mit Salaten, Aufstrichen und Fertigprodukten. Quelle: Julian Meiling

„Die Öffnungszeiten und das Sortiment sind speziell auf den Pendlerverkehr ausgerichtet“, erklärt Wucherpfennig. „Wer am Sonnabend einen Kuchen backen möchte, der findet alle Zutaten.“ Gleiches gelte für Arbeitnehmer und Pendler, die zu Hause ein leerer Kühlschrank erwartet. „Die Öffnungszeiten sind an ihre Arbeitszeiten angepasst.“

„Unser Hauptaugenmerk liegt auf Backwaren “

„Wir spielen jetzt erst mal mit dem Sortiment“, erklärt Wucherpfennig. Kunden hätten – genau wie in den anderen Märkten – die Möglichkeit, ihre Wünsche einzubringen. „Ein Fahrer ist eigentlich immer unterwegs, Lebensmittel können aus den umliegenden Supermärkten geholt und hier verkauft werden“, sagt der Geschäftsführer.

„Unser Hauptaugenmerk liegt auf Backwaren“, erklärt er. Außerdem bietet das Geschäft eine warme Theke, ein täglich wechselndes Suppenangebot und die sogenannten Convenience-Schränke mit Milchprodukten, fertigen Salaten und Fertiggerichten.

„Wir starten einen neuen Trend“: Marktleiter George Ammar im neuen Wucherpfennig-Deli. Quelle: Leona Passgang

Schilder an Regalen, Schränken und Theken weisen auf die Regionalität der Produkte sowie auf vegetarische oder vegane Angebote hin. Anfangs sei die Idee gewesen einen besseren Kiosk zu entwickeln, doch die Familie Wucherpfennig sehe sich eher als Nahversorger. „Wir wollen Menschen in kleinen Wohngebieten die Möglichkeit geben, sich zu versorgen“, sagt er.

Deli schafft acht neue Arbeitsplätze

Marktleiter Ammar George sieht in dem Lebensmittelladen eine große Chance. „Wir starten einen ganz neuen Trend“, sagt er. Zwei Wochen lang wurde er in anderen Märkten auf seine neue Position als Marktleitung vorbereitet, am ersten Arbeitstag im neuen Deli begrüßte er bereits um sechs Uhr morgens die ersten vier Kunden. „In den vergangenen Wochen war natürlich die Neugier und Nachfrage bei Anwohnern groß“, sagt Wucherpfennig. An Lebensmitteln sei alles da, nur Haushaltsartikel und Drogerieartikel werde es im Deli keine geben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Insgesamt schafft das Unternehmen mit dem neuen Laden acht neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit. „Hände brauchen wir aber mit Sicherheit noch weitere“, sagt Wucherpfennig. Eine Reinigungskraft fehle beispielsweise noch, und auch Aushilfen könnten bald gesucht werden.

Von Leona Passgang