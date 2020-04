Hannover

Schließen mussten sie alle. Zum Schutz vor dem Coronavirus darf bundesweit, auch in und um Hannover, seit rund zwei Wochen kein Fitnessstudio mehr Mitglieder bei sich trainieren lassen – wie lange dieser Zustand anhält, ist noch nicht klar. Die Betreiber stellt das vor große Herausforderungen, auf die sie auf unterschiedliche Weise reagieren. Ein Trend aber zieht sich durch: Sport am heimischen Bildschirm, der die üblichen Angebote vor Ort für einige Zeit und im begrenzten Ausmaß ersetzen soll. Das kommt offenbar bei den Mitgliedern gut an. „Sehr, sehr viele machen zu Hause mit“, sagt Isabell Stenzel vom Easy-Fitness-Betreuerteam in der List.

Kurze Übungen und ganze Trainingsstunden

Sechs der sieben festen Mitarbeiter, erzählt sie, sind im Studio weiter täglich im Einsatz. Sie räumen nicht nur auf und reinigen das Studio gründlich. Seit zwei Wochen laden sie jeden Tag auch mindestens zwei Trainingsvideos auf den Internetplattformen Instagram und Facebook hoch. „Das kam von oben“, sagt Stenzel, also als Vorgabe der Easy-Fitness-Zentrale an ihre Franchise-Nehmer. Die kurzen Sequenzen jeweils aus dem eigenen Studio seien Anregungen fürs tägliche Üben zu Hause. Zusätzlich können die Mitglieder mithilfe eines Codes professionelle Workouts von einer zentralen Trainingsplattform herunterladen, die jeweils etwa eine Stunde dauern. „Dafür geben wir täglich 30 bis 40 Codes raus“, berichtet Stenzel.

Während der Chef und seine Vertreterin in Kurzarbeit arbeiteten, hätten die im Studio beschäftigten Studenten und Auszubildenden diese Möglichkeit nicht. Mitglieder haben unterdessen das Recht, ihren Beitrag während der Corona-bedingten Schließzeit einzubehalten. „Das wollen ganz viele aber nicht, sie wollen sich solidarisch zeigen“, sagt Stenzel. Um finanzielle Einbußen abzufedern, habe das Unternehmen zudem einen Förderantrag gestellt.

Gutscheine für Massage und Kosmetik

Auf ein breit gefächertes Onlineangebot setzt vorübergehend auch das Aspria am Maschsee. Zunächst über Instagram, in Kürze über die Plattform Zoom, können sich die Mitglieder von ihren Trainern inspirieren lassen. Das reicht vom „Warm-up mit Janina“ über ein „Core Workout mit Timo“ bis zu „Yoga mit Friederike“. Die Mitglieder können zu Hause live mitmachen oder die Kurse später aufrufen. „Pro Kurs sind 40 bis 60 Teilnehmer dabei“, sagt Geschäftsführer Thomas Strohmeyer. Mit dem neuen Zoom-Format sei es sogar möglich, die Trainierenden per Webcam zuzuschalten und mit ihnen in gegenseitigen Kontakt zu treten.

Was die finanzielle Seite betrifft, bietet das Aspria seinen Mitgliedern verschiedene Optionen an. Vier von zehn, berichtet Strohmeyer, seien bereit, für den Ausfall des üblichen Angebots später in Form von Gutscheinen für sonst kostenpflichtige Zusatzangebote wie Massagen, Kosmetik oder Gastronomie entschädigt zu werden. Knapp ein Fünftel will demnach den Beitrag einbehalten, ein weiteres Fünftel verzichtet auf eine Entschädigung. Andere haben sich für eine Art verzinsten Vorschuss ans Aspria entschieden, der demnächst zurückgezahlt wird.

Trainings-App für Mitglieder gratis

Die mit mehreren Studios in Hannover vertretene Kette McFit, die üblicherweise viel auf Gerätetraining setzt, erstellt während der Corona-Krise nicht eigens neue virtuelle Angebote, ihre Studios sind geschlossen. „Selbstverständlich werden wir dir am Ende deiner Mitgliedschaft die gesamte Dauer der jetzigen Schließung beitragsfrei ersetzen“, schreiben die McFit-Betreiber auf der jeweiligen Homepage. Wegen der laufenden Kosten bitte man darum, den Betrag nicht sofort einzubehalten. Indem sie eine sonst kostenpflichtige Trainings-App aktuell gratis zur Verfügung stellt, will die Kette Anreize bieten, vorübergehend zu Hause zu trainieren – „und so fit durch diese für uns alle schwierige Phase zu kommen.“

Brief an Kanzlerin Merkel

Der Arbeitgeberverband der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) mit Sitz in Hamburg hat sich unterdessen an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt mit dem Wunsch, die Fitnessstudios nach Ostern wieder öffnen zu dürfen. Vorsitzend Birgit Schwarze schreibt: „Fast zwölf Millionen Menschen in Deutschland würden gerade jetzt in der Krise alles dafür tun, um ihre körperliche, aber auch ihre geistige Fitness zu erhalten und zu stärken.“ Die Mitglieder in den Fitness- und Gesundheitsanlagen, mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren, seien besonnene und gesundheitsbewusste Menschen. Schwarzes Ansicht nach wäre es möglich, bei entsprechenden hygienischen Vorkehrungen die Studios zumindest eingeschränkt wieder zu öffnen: „Eine Betreuung mit Sicherheitsabstand ist gegeben.“

