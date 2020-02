Ein Flugpassagier hat richtig Ärger am Hals: Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten. Neben einer Geldstrafe droht ihm sogar Haft. Der Betrunkene hat an Bord eines Flugzeuges randaliert. Nach der Landung in Langenhagen nahm die Polizei ihn fest.