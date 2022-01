Klimaschützer unterstützen Protest gegen den Ausbau des Südschnellwegs

Hannover

An diesem und am nächsten Sonntag erhält die Bürgerinitiative „Leinemasch muss bleiben“ Unterstützung bei ihrem Protest gegen den Ausbau des Südschnellwegs. Am Sonntag, 30. Januar, will zunächst die Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND-Jugend) ein Eisbaden im Dreiecksteich veranstalten. Motto: „Verkehrswende jetzt, damit der Klimaschutz nicht baden geht.“ Am folgenden Sonntag, 6. Februar, will dann die Fridays-for-Feature-Bewegung eine Menschenkette um den Südschnellweg formen. Treffpunkt ist jeweils um 14.30 Uhr an der Fußgängerbrücke Blaue Brücke, die nördlich vom Südschnellweg über die Leine führt.

Südschnellweg: Protest gegen Verbreiterung

Der Protest richtet sich gegen die geplante Verbreiterung des Südschnellwegs. Nach Ansicht der Klimaschützer passt der Ausbau nicht zur Verkehrswende. Außerdem kritisieren sie, dass auf Tausenden Quadratmetern Bäume für den Ausbau gerodet werden müssen.

Von Conrad von Meding