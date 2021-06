Hannover

Die Region Hannover will Vorreiter bei der Nutzung von Wasserstoff werden und damit zum Klimaschutz beitragen. Im Jahr 2026 soll ein Teil der Busflotte von Regiobus mit Wasserstoffantrieb unterwegs sein. Und noch in diesem Jahr könnte ein Modellprojekt bei der Stadtentwässerung Hannover starten, sagte der Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, bei der Vorstellung der Pläne am Donnerstag in Hannover.

Strategie mit Uni und Hochschule

Die Stadtentwässerung braucht für eine effizientere Klärung des Abwassers Sauerstoff. Bei dessen Herstellung entsteht als Nebenprodukt Wasserstoff – dieser könnte dann von Regiobus genutzt werden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha will schon im nächsten Jahr einen Müllwagen mit Wasserstoffantrieb auf die Straße bringen.

Die Wasserstoffstrategie will die Region in Zusammenarbeit mit der Uni und der Hochschule Hannover auf den Weg bringen. Denn die Technologie werde sich nur durchsetzen, wenn die Phase kleiner Einzelprojekte verlassen werde, meinte Franz. „Wir brauchen eine umfassende Strategie mit Ausbildung, Wasserstoffproduktion und wirtschaftlich tragfähigen Anwendungsfällen“, sagte Franz. Die Regionsversammlung hat für den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur bis zum Jahr 2024 zunächst 1,5 Millionen Euro für die Projektentwicklung und 5 Millionen Euro für Investitionen bereitgestellt.

Keine Konkurrenz zur E-Mobilität

Wasserstoff mache der Elektromobilität keine Konkurrenz, betonte Prof. Richard Hanke von der Universität Hannover. Denn es gebe viele Anwendungen, die Batterien nicht leisten könnten. Als Beispiele nannte er Fahrzeuge, die große Entfernungen überbrücken müssten oder eine größere Nutzlast hätten. Außerdem lasse sich Wasserstoff einfacher und preiswerter speichern als Strom in Batterien.

Die Region will auf dem künftigen Regiobus-Betriebshof in Ronnenberg-Wetzen eine Wasserstofftankstelle bauen, um von dort die Busflotte zu betreuen. Dann könnten zunächst rund 100 Busse mit Wasserstoffantrieb starten, sagt Tanja Göbler, Projektleiterin in der Region. Noch in diesem Jahr sollen Förderanträge für die ersten Busse gestellt werden. Es gebe derzeit aber kaum marktreife Fahrzeuge.

Kritik von der Politik

Der Politik geht das aber alles nicht schnell genug. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses der Region, Walter Richter (SPD), verlangte mehr Dynamik bei der Behandlung des Themas. Es gehe um Klimaschutz, aber auch um Arbeitsplätze. Denn die Region, die bei der Wasserstofftechnologie die Nase vorn habe, bekäme auch die dazugehörigen Arbeitsplätze. „In anderen Regionen läuft das ganze Thema mit einer ganz anderen Dynamik“ betonte Richter. Als Beispiel nannte er die Stadt Hamburg, die erst vor wenigen Tagen eine Förderzusage für eine halbe Milliarde Euro für die Wasserstofftechnologie erhalten habe.

Von Mathias Klein