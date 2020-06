Kommentar: Tuifly hat keine Zeit zum Abwarten

Hannover

Nach früheren Krisen mit weltweiten Auswirkungen wie dem Anschlag auf das World Trade Center 2001 oder dem Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008 ist der Flugverkehr überraschend schnell wieder in Gang gekommen – es dauerte jeweils nur wenige Wochen. Dass das auch dieses Mal so sein wird, bezweifeln Experten. Es gibt Prognosen, die besagen, dass die Corona-Folgen in der Luftfahrt mindestens bis zum Jahr 2023 wirken werden.

So lange kann Tuifly nicht warten. Das unheimliche Virus ist nicht das Einzige, was dem Ferienflieger zu schaffen macht, es erhöht nur den Handlungsbedarf. Im deutschen Markt bestehen trotz der vergangenen Insolvenzen der Gesellschaften Air Berlin und Germania nach wie vor Überkapazitäten. Condor ist präsent, die Lufthansa mit ihrer Tochter Eurowings ebenfalls, wobei der Marktführer angekündigt hat, sich demnächst verstärkt auf den Tourismusstrecken und damit im Geschäftsfeld der Konkurrenz tummeln zu wollen.

Anzeige

Spielräume bei den Verhandlungen

Alle genannten noch aktiven Airlines sind zuletzt mit Staatshilfen in Milliardenhöhe gerettet worden. Dass Steuergelder dauerhaft eingesetzt werden, um nicht ausgelastete Flugzeuge in der Luft zu halten, wird schon rein politisch nicht durchsetzbar sein. Außerdem gibt es auch noch die Billigflieger, die mitmischen wollen und damit Druck auf die erzielbaren Ticketpreise ausüben.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Tui muss deshalb bei ihrer Flugtochter Einschnitte vornehmen. Die Frage ist nur, wie hart sie sein werden. Konzernleitung und Gewerkschaften wollen darüber verhandeln, wobei Tuifly noch keine konkrete Summe als Einsparziel genannt hat. Es gibt also Spielräume – und es besteht darüber hinaus Gelegenheit, die zwischenzeitliche Marktentwicklung zu beobachten. Die Verhandlungen, so erwarten es die Beteiligten, werden sich eher über Monate als über Wochen hinziehen.

Von Bernd Haase