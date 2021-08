Hannover

Zehn Tage hat das Gesundheitsamt der Region Hannover gebraucht, um tausende Feiernde nach einer Party in Hannover über den Kontakt mit der infizierten Person zu informieren. Die Party hatte am zweiten Juli-Wochenende in der Dax-Bierbörse stattgefunden, die E-Mail des Gesundheitsamtes mit der Aufforderung sich in Quarantäne zu begeben, bekam der 27-jährige Robin Kirchhoff erst am 27. Juli. Auch andere Feiernde berichten von einer verzögerten Kontaktaufnahme. Als „fahrlässig und verantwortungslos“ bezeichnet Kirchhoff die verspätete Information des Gesundheitsamtes.

Die HAZ-Leserinnen und Leser sind anderer Meinung. Sie sehen die Verantwortung bei den Feiernden. Diese hätten die Corona-Warn-App nutzen können, zudem sei das Risiko, das beim Feiern in geschlossenen Räumen entstehe, bekannt.

HAZ-Leserin Brigitte Thielepape aus Hannover: „Besser, sich nicht in Gefahrensituation zu begeben“

Das Anspruchsdenken einiger Feiernder empört mich. Da wird gefeiert, „den Abend und die Nacht“, ohne Abstand und wahrscheinlich ohne Maske, und dann soll das Gesundheitsamt schnellstens informieren, ob man sich vielleicht infiziert haben könnte. Mal eben mehrere Tausend Kontakte zu ermitteln, deren Daten teilweise noch vorsätzlich falsch sind, und dann wiederum 3000 Personen zu benachrichtigen, ist sicherlich nicht ohne Überstunden zu machen. und das ist dann „fahrlässig und verantwortungslos“? Das trifft ja wohl eher auf die Personen zu, die gefeiert haben und sich beschweren. Vielleicht wäre es besser, sich gar nicht erst in eine Gefahrensituation zu begeben als zu erwarten, dass das Gesundheitsamt als persönliche Gesundheitspolizei fungiert.Brigitte Thielepape, Hannover

HAZ-Leser Thomas Hentschel aus Hannover: „Gesundheitsämter arbeiten an Belastungsgrenze“

Am zweiten Juli -Wochenende hatten, wie von Ihnen berichtet, etwa 3000 Personen beim Discobesuch Kontakt mit einer infizierten Person. In Ihrem Artikel berichten Sie von zwei Betroffenen, die die verzögerte Benachrichtigung des Gesundheitsamts als fahrlässig und verantwortungslos bezeichnen.

Die Gesundheitsämter arbeiten nach wie vor an ihrer Belastungsgrenze und können aufgrund von falschen Kontaktangaben häufig nicht alle Kontakte zeitnah nachverfolgen. Fahrlässig und verantwortungslos haben sich alle die verhalten, die das Risiko eingegangen sind, eine Disco mit hunderten von Personen unmaskiert zu besuchen. Diese Sichtweise habe ich in Ihrem Artikel vermisst. Thomas Hentschel, Hannover

HAZ-Leser Raimund Poppinga aus Hannover: „Warum wird Corona-App nicht genutzt?“

Junge Leute beschweren sich, das Gesundheitsamt sei überfordert und habe sie erst mit mehrtägiger Verspätung darüber informiert, dass sie Kontakt mit einem Infizierten hatten. Dabei gibt es eine etablierte, kostenlose Technologie, einerseits Gesundheitsämter zu entlasten, andererseits den Prozess zu beschleunigen: Die Corona-Warn-App. Wir reden hier von Menschen, die nie ohne ihr Tascheninternet aus dem Hause gehen, die kein Problem damit haben, wenn Apple jeden ihrer Schritte zählt, Amazon heute schon weiß, was sie morgen kaufen werden, Facebook alle ihre Freunde und Google praktisch ihr ganzes Leben kennt – aber Angst haben vor einer staatlichen App, die Menschenleben retten kann.

Nebenbei bemerkt: Neulich erzählte mir ein Lehrer, er habe die App wieder deinstalliert, weil sie eh nichts brächte. Wer wundert sich über die Jugend, wenn sie solche Lehrer hat?Raimund Poppinga, Hannover

Von HAZ