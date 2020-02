Jüngst hatte ich es mit Hannah zu tun. Ich musste eine Menge Altholz zum Entsorger bringen, das Lastenrad namens Hannah, das man in Hannover gratis leihen kann (https://www.hannah-lastenrad.de/) war dabei sehr hilfreich.

Viel Spaß mit dem Großrad

Ob schwer bepackt oder unbeladen: Es macht Spaß, mit solch einem Großrad unterwegs zu sein. Man fühlt sich wie ein Kapitän des Radwegs, man muss einen längeren Bremsweg einkalkulieren und darauf achten, dass die Ladung gut gesichert ist – wie ein echter Trucker. Den anderen Radlern ist es allerdings völlig egal, ob man mit solch einem Großgefährt oder mit dem Faltrad unterwegs ist. Sie beachten einen kaum.

Aber die Hunde gucken. Das ist mir bei meinen vielen Fahrten zum Wertstoffhof aufgefallen. Die Hunde am Wegesrand bleiben stehen, drehen sich um, heben den Kopf und zeigen Interesse am Lastenrad. Sie scheinen zu wissen, dass es einen Unterschied zwischen einem normalem Stadtrad und einem Lastenrad gibt. Und das, obwohl sie selber gar nicht radfahren können.

Halten Hunde ein Fahrrad für ein komisch riechendes Familienmitglied?

Merkwürdig. Was denken Hunde eigentlich über ein Fahrrad? Wissen sie, dass es eine Maschine ist? Haben sie überhaupt eine Vorstellung von Maschinen? Oder halten sie ein Fahrrad für ein kaltes, komisch riechendes Familienmitglied? Und was ist mit Autos? Wissen Hunde, warum sich ein Auto bewegt? Denken Sie über Motoren nach? Oder ist ein Auto für sie so etwas wie ein großer, stummer Freund, der sie in seinen gemütlichen Bauch klettern lässt, um dann eilig und erstaunlich sanft an erfreuliche Orte zu laufen? Und was denken Sie über Steuerrad, Blinker und Freisprechanlage? Vielleicht so etwas wie: „Menschen haben Spaß daran, obwohl es ungenießbar ist.“ Man weiß ja so vieles nicht.

Langsam radelte ich an einem interessierten Hund vorbei. Sein Frauchen hielt die Leine kurz. Also ob sie ihn daran hindern wollte, bei Hannah und mir einzusteigen.

Von Ronald Meyer-Arlt