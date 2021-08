Kennen Sie das auch? Was man sich nicht aufschreibt, vergisst man. Zwischendurch wird man wieder daran erinnert und beginnt Selbstgespräche. Etwa so: „Ach, brauche ich mir nicht zu notieren, da denke ich schon dran!“ Von wegen! Bei mir ist das so bei den Gelben Wertstoffsäcken.

Gelbe Säcke mit nach Hause zu bringen – das habe ich schon seit längerer Zeit vor. Dass es wieder nicht geklappt hat, merke ich erst am späten Abend. Wie gut, dass vor wenigen Tagen die öffentliche Diskussion zur mittelfristigen Umstellung im hannoverschen Stadtgebiet von Gelbem Sack zur Tonne ein Thema war. Eine perfekte Erinnerung.

Gelber Sack mit Dominoeffekt

Vor diesem Hintergrund habe ich jetzt tatsächlich daran gedacht und nach der Bezahlung die Kassiererin um eine Rolle mit Gelben Säcken gebeten. Interessant: Die Kundin nach mir schien erleichtert angesichts dieser Erinnerung – und ließ sich ebenfalls eine Rolle aushändigen. Und während ich in Sichtweite der Kasse meinen üppigen Einkauf noch in mehreren Taschen verstaute, sah ich, wie die Kassiererin dem danach folgenden Kunden eine weitere Rolle in die Hand drückte – verbunden mit dem Hinweis: „Mehr haben wir nicht!“

Also: Manchmal muss man nur durch einen passenden Impuls angeschoben werden, um bestimmte Dinge zu erledigen. Gehen Sie gleich morgen in einen Supermarkt und fragen Sie nach einer Rolle mit Gelben Säcken – ganz egal, ob Sie die Säcke nun tatsächlich benötigen oder nicht. Sie werden sehen: Die Kunden nach Ihnen wollen auch eine Rolle haben – wenn nicht, dann sind sie nicht umweltbewusst. Testen Sie es aus! Aber nicht vergessen!

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Rubrik finden Sie hier

Von Stephan Hartung