Lüttje Lage: Das pure Glück

Hannover

Ein Freund hat spontan zur Geburtstagsrunde eingeladen. Ganz zwanglos im Biergarten auf ein paar Getränke. So richtig feiern wollte er sich gar nicht. Er ist einer unangenehmen Null ziemlich nahe gekommen, die exakte Zahl wird an dem Nachmittag vorsichtshalber nicht erwähnt. Da sitzen also ein Dutzend Männer irgendwo zwischen gefühlter Spätpubertät und Midlifecrisis, haben ziemlich wenig Haare, zugegebenermaßen eine gute Figur – und fast alle eine neue Liebe an ihrer Seite. Wie übrigens auch der Gastgeber, der sich vor geraumer Zeit ebenfalls neu orientiert hat. Ist vermutlich ansteckend.

Uns Frauen fällt das natürlich sofort auf. Wenn da Männer um die 50 Händchen haltend und dauerschmusend mit ihren Frauen vor einer Biocola sitzen, ist das nicht die Jugendliebe, mit der man drei Kinder und ein Reihenhaus in der Region hat. Wir sind mit dem Kreis nicht so vertraut und wissen daher nicht, welche Schicksale rein beziehungstechnisch diese Herren hinter sich haben. Wir wissen nichts von den Abgründen oder Wunden, die andere Frauen hinterlassen haben. Hier hockt das pure Glück, da sind wir tolerant. Es ist toll zu sehen, wie rechts und links die späte Liebe aufblüht. Ganz im Sinne von „50 ist das neue 30“. Wir gucken, genießen – und gönnen natürlich.

Hier sitzt schließlich im Dutzend der Beweis, dass immer etwas geht. Und das gilt ja auch für die Frauen. Übrigens sind all die neuen Partnerinnen altersgerecht, zumindest optisch. Wir sind zuversichtlich, dass die Biergarten-Jungs ihr großes Los gezogen haben. Und auch ein bisschen neidisch, das zu erwähnen ist ja jetzt modern. Die Runde löst sich auffallend früh auf. Alle wollen heim. Wir schaffen es noch rechtzeitig zum Sonntagskrimi aufs Sofa. Ohne Händchen halten, dafür mit ordentlich Chips.

Von Susanna Bauch