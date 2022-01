Lüttje Lage: Die Freuden des Museumswärters

In den ersten Minuten unseres Besuchs wirkt der Aufpasser im Landesmuseum genau so, wie ich Museumswärter seit jeher kenne: ernst, unnahbar und stets wachen Blicks, dass man bloß nichts Falsches anfasst und nicht auf einem für das Personal reservierten Schemel Platz nimmt. Doch dann gesellt sich der Mann zu uns. Hat offenbar den anerkennenden Worten meiner Frau und mir zum aus 400.000 Steinen zusammengesetzten Lego-Dom gelauscht. Er beginnt zu plaudern. Und gibt sich als Kunstexperte zu erkennen. Als Fachmann für Konstruktionen en miniature, der in seiner Kindheit selbst aktiv in der Steckbaustein-Branche aktiv war.

2,90 Meter misst der höchste Turm der Brickminster Cathedral, die ein angehender Mediziner in dreieinhalb Jahren erbaut hat. In seiner Freizeit. Nun ist das imposante Lego-Modell Teil der Ausstellung „Ritter und Burgen“, die noch bis zum 20. Februar im Landesmuseum zu sehen ist. „Was der junge Mann da geleistet hat, ist unglaublich“, schwärmt der Museumswärter, „der hat Zahnräder in Rosetten verwandelt, ganz seltene Glasbauelemente eingesetzt und allein für die Dächer 25.000 Ziegelsteine verwendet.“ Allzu gerne würde er einzelne Ecken des Doms auseinandernehmen und nachvollziehen, wie der Hobbyarchitekt Fassaden oder Gewölbe konstruiert hat. Aber das müsse er sich verkneifen, na klar.

Putzig seien auch die Szenen, fährt der Aufpasser fort, die der beseelte Baumeister mit Lego-Figuren auf, in und an der Kirche nachgestellt habe. Da kann man einen verletzten Besucher auf einer Trage entdecken, auf Touristen wartende Droschkenkutscher oder einen Jungen, der in schwindelnder Höhe sein Spielzeugflugzeug retten will. „Ich entdecke immer wieder was Neues“, erzählt der Mann. Und das will was heißen: Immerhin läuft die Ausstellung bereits seit Oktober.

Ich weiß nicht, ob Museumswärterinnen und Museumswärter in Louvre, Tate Modern oder Pergamonmuseum genauso für ihre Dürers, van Goghs und antiken Skulpturen brennen wie der Lego-Experte im Landesmuseum. Aber die Messlatte liegt hoch, unbestreitbar. „Es macht Spaß, hier Dienst zu machen und zu beobachten, wie begeistert die Besucher sind“ – das ist so schön gesagt, dass man sich einfach mitfreuen muss.

Von Michael Zgoll