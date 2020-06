Das Erste, worauf ich mich freue, wenn unsereins im Corona-Sommer wieder reisen kann, wird der Durchlauftoaster sein. Es steht meist in Hotels am Frühstücksbüfett nicht weit entfernt von der Saftpresse, ist oft ein Riesenmonstrum und schluckt bestimmt schrecklich viel Strom. Aber er ist so praktisch: Man legt oben eine Toastscheibe aufs Laufband, dann verschwindet sie in der Apparatur und nach einiger Zeit fällt sie perfekt gebräunt in ein Auffangfach. Unsereins hat ja nur die handelsüblichen Doppelschlitztoaster daheim.

Toast-Laufbänder sind auch lustig, vor allem die Schilder davor wie „Bitte keine Croissants einwerfen!“. Sie werden nicht ohne Grund dort stehen. Lustig ist auch, wie sich die Menschen verhalten. Manche verfallen vor der Maschine in eine fast meditative Regungslosigkeit, bis der Toast herausfällt und sie wie aus der Hypnose erwachen.

Anzeige

Andere patrouillieren vor dem Gerät auf und ab oder versuchen die Zeit zu nutzen, indem sie ihr gesamtes Frühstück vom frisch gepressten O-Saft bis zum Müsli organisieren. In der Zwischenzeit haben dann oft zwei andere Gäste ihre Toasts aufs Laufband gelegt und – oh je – welcher Toast im Auffangfach gehört jetzt wem? Das riecht nicht mehr nach Toast, sondern nach Stunk und das Hotelpersonal hätte gut daran getan, auch das Schild „Bitte nicht mit Croissants werfen!“ aufzustellen. Eine aktuelle Lösung, um die Frühstücksfehde zu vermeiden, wäre ein Toast-Corona-Sicherheitsabstand von 1,50 Metern auf dem Laufband.

Weitere HAZ+ Artikel

Übrigens bin ich mit meiner Wertschätzung gegenüber dem Durchlauftoaster nicht allein. In einem Reiseblog im Internet über ein Hotel an der Adria schreibt ein Gast: „Am besten hat mir der Eierkocher und der Toaster mit Förderband gefallen.“ Ich hoffe auch bald wieder ins Ausland reisen zu können, allein schon wegen des Klanges der Fremdsprachen. In Deutsch: Durchlauftoaster. Auf Spanisch: Tostadora Eléctrica de Cinta Transportadora. Das schmeckt doch der Toast gleich ganz mágico.

Was überhaupt nicht lustig ist, sind Gäste, die die Brotzange nicht wieder an den Durchlauf-Toaster zurücklegen, sondern zum Beispiel am Kaffeeautomaten zehn Meter entfernt vergessen, und jene, die den Bräunungsgrad verstellen. Die total verkohlten Test-Toasts gammeln dann den ganzen Morgen im Auffangfach herum. In einigen Hotels ist der Bräunungsregler deshalb auf Stufe 3 eingestellt und absolut unbeweglich, weil er auf Ewigkeit festgeschweißt wurde.

Weil es sich hier auch um eine Durchlauf-Lüttje-Lage handelt, sind wir nun sozusagen am Auffangfach angekommen. Nun brauchen Sie nur noch mit der Brotzange...die Brotzange! Wer hat denn nun schon wieder die Brotzange verlegt?

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Andreas Zimmer