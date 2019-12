Etwas überrascht habe ich jetzt vor dem kleinen Schreibwarengeschäft gestanden, in dem ich seit Jahren die Post- und Klappkarten für meine Weihnachtsgrüße ausgesucht habe. Es gab dort immer eine große Auswahl liebevoll gestalteter Karten. Nun lese ich, dass die Inhaberin im Laufe der vergangenen Monate aufgeben musste – und ich denke mit schlechtem Gewissen, dass angesichts digitalem Wandel und Internethandel der Verkauf von ein paar Karten an mich im Dezember sicherlich nicht zur Rettung des Geschäfts hätte beitragen können.

Beim Zeitschriftenhändler im Einkaufszentrum des Nachbarortes stecken zwar ein paar weihnachtliche Briefkarten im Ständer, aber als ich nach Weihnachtspostkarten frage, zieht die Verkäuferin nur spöttisch die Augenbraue hoch. „ Weihnachtspostkarten? Die will doch keiner mehr. Die Menschen schreiben heute alle zu Weihnachten Whatsapp“, klärt sie mich auf.

Ist die Zeit der Weihnachtspostkarten nach gut 150 Jahren wirklich vorbei? Mir hat das Schreiben der Grüße immer viel Freude gemacht. Ich hab mir dann vorgestellt, wie einer meine Freunde am stressigen Heiligabend die Postkarte aus dem Briefkasten zieht, mit einem Lächeln die wenigen Zeilen liest, die Karte an die anderen im Haus weiterreicht und sie am Ende vielleicht bis Ostern einen Platz am Kühlschrank oder der Pinnwand findet, bis sie unter oder hinter einen Schrank rutscht. Und irgendwann, vielleicht erst nach Jahren wird die Postkarte mit einem lauten „Ach, guck mal!“ wiedergefunden. Mit einer Whatsapp oder SMS wird das wohl nicht passieren.

Die Suche nach Weihnachtspostkarten habe ich aufgegeben. Was ich jetzt mache? Ich verschicke diese Lüttje Lage an Familie und Freunde. Digital. Frohes Fest.

Von Meike Hakemeyer