Lüttje Lage: Lieder für die Negativität

Ich stecke in einem Wettkampf fest. Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Wenn ich mich mit einem Freund treffen wollte, schickten wir uns einfach Fotos unserer negativen Corona-Selbsttests.

Dann wurde mir das mit den Fotos zu langweilig. Ich nahm spontan meine Gitarre, klimperte zwei Akkorde, sang dazu ein langgezogenes „Negaaa-negaa-tiieef“, nahm das Ganze im Badezimmer auf, weil es da am schönsten hallt, und schickte das ganze los. Kaum 30 Sekunden dauerte der Gitarren-Gesangs-Fetzen. Zehn Minuten später kam die Antwort. Drei Akkorde, 45 Sekunden, ein Vers, ein kleiner Refrain.

Ab da steigerten wir uns. Weil ich kein besonders guter Gitarrist bin, begann ich mit Software zu spielen. Ich zerschnipselte eine Rede von Angela Merkel, schachtelte ihren Satz „Es ist ernst“ immer wieder übereinander und unterlegte das Ergebnis mit Kirmestechno. Fünf Spuren, ein paar Effekte, eine gute Minute lang. Die Antwort war ein ebenfalls einminütiger Freestyle-Rap mit Pfeifen und rhythmisch geschnarrter Gitarre.

Damit war der freundschaftliche Wettkampf endgültig losgetreten. Mein Song für unser nächste Treffen war schon zwei Tage vorher fertig. Dieses Mal hatte er einen Titel: „Supanegativ“. Rhythmisch versetzte Funkgitarre mit viel Wah-Wah, ein brezelnder Bass, als Percussion ein emulierter Achtzigerjahre Synthesizer, im Vers Sprechgesang, im Refrain ein dreistimmiger Backgroundchor (also dreimal ich), der immer wieder das Wort „Supernegativ“ wiederholt. Ich drehte noch ein kleines Musikvideo dazu. Die Antwort war ein anderthalbminütiger Rap mit Schnipspercussion und Sounds von Küchengeräten, getragen von einem wummsenden Beat, einer Synthesizerorgel und einem Feuerwerk an Effekten. Meines Wissens dauerte die Produktion mehr als eine Woche.

Am aktuellen Song sitze ich mittlerweile schon gute zwei Wochen. Dieses Mal mit Klavier, Streichern und einer Cellomelodiestimme mehr so in Richtung Klassik, abgeschmeckt mit einem guten Schuss Elektro. Den Gesang muss ich noch aufnehmen. Gestern dann trudelte bei mir eine Mail von dem Freund ein. Der Betreff war „Heavy Metal Organ (Demo)“. Leadstimme ist eine Blockflöte. Heute rief er an und fragte, ob ich demnächst Zeit habe. Zu viele Termine, habe ich gesagt.

Die Wahrheit ist natürlich: Ich bin mit meinem Song noch nicht ganz zufrieden.

Von Jan Fischer