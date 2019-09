„Lüttje Lage“: Panade aus Mais

Woran denken Sie, wenn sie allein im Auto unterwegs sind? Bei mir drehen sich die Gedanken auf dem Weg zur Arbeit oftmals um ein klassisches Hausfrauenthema: Was soll ich heute Abend kochen?

Als Pendler in der Region habe ich in den Tagen der Maisernte meist noch etwas mehr Zeit dazu. Der gebürtige Calenberger kennt das noch von früher, als sich die Treckergespanne mit zwei Anhängern voll Rüben über Land- und Bundesstraßen quälten und den ausgebremsten Autofahrern dahinter viel Zeit zum Grübeln verschafften. Heute werden die Rüben mit Lastwagen in Spitzentempo transportiert. Die neuen Stars der Landstraße sind Maistransporter.

Nun hat die Evolution glücklicherweise auch eine Weiterentwicklung der Trecker und deren Anhänger ermöglicht. Für diejenigen, die dazu verdammt sind, mehrere Kilometer hinter einem Mitglied der umfassenden Erntekolonnen, die sich in beide Fahrtrichtungen zwischen Feld und Biogasanlage freundlich gegenseitig grüßen, herfahren müssen, sind Schnecken am Straßenrand keine ernsthaften Tempokonkurrenten mehr. Die fast haushohe Größe der Anhänger macht auch die Verlängerung des Gespanns auf einen zweiten nicht mehr notwendig – oder möglich?

Jedenfalls habe ich an diesem Tag das Los gezogen, die Rückseite des Maistransporters vor der Windschutzscheibe zu haben. Was der Wind nicht an überfüllten Maisschnetzeln vom Hänger pustet, streifen die Äste der Straßenbäume herunter. Die Teile wirbeln im Fahrtwind herum und hüllen meinen Wagen gänzlich ein. Kurz werde ich aus meinen Gedanken gerissen und an einen Meteoritenhagel erinnert. Klar: Im Dezember kommt der neue Star-Wars-Film ins Kino.

Dann biege ich ab und stelle kurz darauf das Gefährt auf dem Redaktionsparkplatz ab. Der Anblick ist beeindruckend. Das vom Regen nasse Auto ist gesprenkelt von den herabgewehten Maisschnitzeln. Es sieht beinahe aus wie paniert. Da fällt es mir ein: Ich habe noch ein paar Schnitzel im Kühlfach. Vielleicht mache ich dazu eine Dose Mais auf.

Von Uwe Kranz