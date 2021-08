Eigentlich ist es egal, wie man sich fortbewegt – überall lauern die kleinen Geschichten, die kurios sind und für ein Schmunzeln im Alltag sorgen. Als Bahnfahrer habe ich mich schon oft gefragt, warum auf der Fahrkarte „Vor Fahrtantritt bitte entwerten“ steht. Warum muss ich meine Karte denn entwerten? Ist die dann nichts mehr wert? Ich will doch einen gültigen Fahrschein haben, mit dem ich die Bahn nutzen darf.

Typische Handbewegung

Als Autofahrer freue ich mich schon bei der Einfahrt in die Waschanlage auf den Einweiser. „Machen Sie eine typische Handbewegung!“, hieß es früher im Fernsehen beim heiteren Beruferaten. Den Einweiser hätte ich sofort erraten – weil er nämlich stets einen Arm ausstreckt und mit dem zu mir gewandten Handrücken vier Finger hin und her bewegt (was so viel heißt wie: „Weiter! Weiter!“), gegebenenfalls mit dem Daumen nach links zeigt (bei einem sich anbahnenden Verpassen des Laufbands), und dann mit erhobener Hand ein „Stopp!“ verdeutlicht. Eine Mischung aus cool-genervtem Blick kommt hinzu.

Schnuppernde Begrüßung

Als Jogger, das liegt in der Natur der Sache, sehe ich oft Hunde. Was mir dabei immer wieder auffällt: Wenn sie sich begegnen und gewissermaßen ihre Sympathie füreinander überprüfen wollen, schnüffeln sie zur Begrüßung an ihren Hinterteilen. Es bleibt zu hoffen, dass die Redewendung, wonach Hundehalter ihrem Tier irgendwann immer ähnlicher werden, nicht zutrifft.

Und was fehlt noch als Fortbewegungsmittel? Genau, das Fahrrad. Da kann ich bisher von keinen kuriosen Erlebnissen berichten. In den nächsten Tagen steht aber eine längere Tour auf dem Programm. Ich bin schon jetzt gespannt.

Von Stephan Hartung