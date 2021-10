Dieser Tage ist es mal wieder so weit. Mein Handy gibt mir zu verstehen, dass der Versuch, ein neues Programm herunterzuladen, ins Leere läuft: Sein Speicherplatz ist ausgeschöpft. Immer wenn ich diese Meldung auf meinem Display lese, bekomme ich schlechte Laune. Und binde mir viel Zeit ans Bein, um überflüssige Programme, Textdateien und Fotos zu löschen.

Ein Mobiltelefon auszumisten reiht sich in meiner Rangfolge ungeliebter Tätigkeiten gleich hinter dem Aufräumen von Dachboden oder Keller ein. Nur dass man sich am Handy nicht so dreckig macht. Allerdings stellt sich im virtuellen Raum die gleiche Frage wie beim Durcheinander gegenständlicher Dinge: Was genau heißt das – überflüssig? Was muss aus guten Gründen aufbewahrt werden, und was ist für immer entbehrlich?

Es gilt Ordner wie „DCIM“, „Documents“ und „Downloads“ zu durchforsten, Hunderte von Screenshots, Fotos und Textdateien wollen – wollen sie wirklich? – einer Prüfung unterzogen werden. Bilddateien mit ominösen Namen wie „IMG-20200712-WA0009“ sind auf ihren Wert für die Nachwelt abzuklopfen, kryptische PDF-Dateien wie „utf-8Antrag“ geben ihren Inhalt nicht auf Anhieb preis, und ob das Rezept „Tofu-Kokoskruste“ oder die Bedienungsanleitung für das angestaubte Fernsehgerät wirklich ins Nirwana geschickt werden sollen, bedarf eines ausgiebigen Textstudiums. Gelegentlich stoße ich auf Schätze, die schöne Erinnerungen wecken – doch auch davon landet vieles im virtuellen Papierkorb.

Leicht fällt es mir, die Spiele-App zu tilgen, die ich schon seit Jahren nicht mehr angefasst habe. Doch das Grübeln, ob man rätselhafte Programme wie „ConfigAPK“ oder „SIM-Toolkit“ gefahrlos deaktivieren kann, führt wiederum zu nichts: Zu groß ist meine Angst, das Telefon mit solchen Löschaufträgen lang anhaltend lahmzulegen.

Nach vier Stunden breche ich die Müll-Mission ab. Bin stolz, auch ohne ein Antasten meiner Videos und Musikstücke knapp vier Gigabyte an Daten eliminiert zu haben. Zwar bleiben zwei Whatsapp- und Signal-Ordner übrig, in denen noch Unmengen von Fotos gesichtet werden wollen – aber das kann getrost bis Herbst 2022 warten.

Von Michael Zgoll