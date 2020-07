Langenhagen

Welche Rolle haben die Pflanzen im Wasser bei dem tödlichen Badeunfall am vergangenen Sonnabend am Silbersee gespielt? Ein 40-jähriger Mann aus Stöcken war gegen 21 Uhr in dem See ertrunken, als er versucht hatte, einen in Not geratenen Schwimmer zu retten. Zwei ausgebildete Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Langenhagen sind heute selbst ins Wasser gestiegen. Paula Sommer demonstrierte vor laufender Kamera, auch ein Fernsehteam von RTL war vor Ort, wie sie sich trotz wuchernder Wasserpflanzen problemlos über Wasser halten kann. Nach dem Unglück hatten sich in den sozialen Netzwerken Gerüchte gemehrt, der Bewuchs unter Wasser sei für Schwimmer gefährlich.

Als Paula Sommer aus dem Wasser stieg, hielt sie zwei große Büschel mit der grünen Wasserpflanze in der Hand. Die Pflanzen ragen ab einer Wassertiefe von rund drei Metern etwa eineinhalb Zentimeter aus dem Wasser heraus. „Man kann die Pflanzen also sehen und drum herum schwimmen. Und wenn man sie an den Händen hat, kann man sie jederzeit entfernen und weiterschwimmen“, sagte die 27-Jährige, während sie zeigte, wie leicht sich das Grünzeug teilen lässt. „Mit einer Hand kann man es auseinanderreißen.“

Rettungsschwimmerin Paula Sommer macht es vor: Zwei Schwimmstöße auf dem Rücken, und schon sind die Pflanzen weg. Quelle: Frank Tunnat

„Wie durch hohes Gras gehen“

Laut Frank Berkemann, Sprecher der Ortsgruppe, sind nur fünf Prozent der Fläche des Silbersees mit diesen grünen Wasserpflanzen bedeckt. Am Ufer werde jede Pflanze ohnehin von den Badegästen kaputt getreten, im bis zu zehn Meter tiefen Wasserbereich sei es zu kalt für ein Wachstum der Pflanzen.

In Höhe der Badeinsel ist das Wasser etwa fünf Meter tief. In diesem Bereich unternahm auch Björn Fiedler, ebenfalls ausgebildeter Rettungsschwimmer, einen Selbstversuch, um den Medienvertretern die Ungefährlichkeit zu demonstrieren. „Das Gefühl ist an den Beinen so, als wenn man durchs hohe Gras geht. Es kitzelt ein wenig, mehr nicht. Definitiv ist also alles auch für Gelegenheitsschwimmer kein Problem“, sagt Fiedler. Zu dieser Kategorie zählt sich auch Mirko Heuer: Der Bürgermeister der Stadt Langenhagen schwamm auch mit. „Ich konnte ganz normal weiterschwimmen.“

Zwei Züge als Rückenschwimmer

Und wer trotzdem unruhig wird, sollte den Tipp von Berkemann beachten. „Einfach auf den Rücken legen und zwei Schwimmzüge machen, dann ist man die Pflanzen sofort von den Beinen los“, sagt der Sprecher, der betont, dass die Todesursache des 40-Jährigen noch immer unklar sei. „Fakt aber ist: Es sind keine Schlingpflanzen, die nach Menschen greifen.“

Der tödliche Unfall am vergangenen Wochenende hat die Retter erschüttert. Quelle: Frank Tunnat

Die Stadt Langenhagen hatte auf HAZ-Anfrage angekündigt, dass sie die Wasserpflanzen vorerst nicht beseitigen wolle. Die Verwaltung teilte mit, dass noch ungeklärt sei, welche Rolle die Pflanzen bei dem Unfall gespielt haben könnten. „Zum anderen sind Wasserpflanzen wichtig für das Gleichgewicht eines natürlichen Gewässers wie dem Silbersee“, hieß es aus dem Rathaus.

Von Stephan Hartung und Julia Gödde-Polley