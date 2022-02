Hannover

Bahnreisende müssen bei Metronom-Zügen in Niedersachsen in den kommenden Tagen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. „Aufgrund Corona bedingter Personalengpässe kann es in den nächsten Tagen auf allen Metronom-Linien zu Zugausfällen kommen“, teilt die private Eisenbahngesellschaft mit. Für einzelne Fahrten werde nach Verfügbarkeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. „Es werden aber leider auch Verbindungen ersatzlos entfallen.“

Zugausfälle landesweit erwartet

„Es wird so sein, dass auf allen Linien mal der ein oder andere Zug ausfällt“, kündigte Metronom-Sprecherin Miriam Fehsenfeld in Uelzen an. Am Wochenende seien vor allem die zum Unternehmen gehörenden Enno-Züge von Hannover Richtung Hildesheim und Braunschweig, aber auch der Metronom Richtung Uelzen und Göttingen betroffen gewesen. Das Unternehmen bemühe sich, nun durch einen veränderten Personaleinsatz die Ausfälle stärker auf unterschiedliche Regionen in Niedersachsen zu verteilen.

„Wir bitten alle Fahrgäste zu prüfen, ob es alternative Reisemöglichkeiten zum Beispiel über den Fernverkehr gibt“, heißt es bei Metronom. Alle Nutzer von Metronom und Enno sollten sich vor Fahrtantritt wenn möglich über die elektronische Fahrplanauskunft auf der Website oder in der Metronom-App über eventuelle Ausfälle informieren.

Aktuell sei anscheinend der Höhepunkt der Omikron-Welle des Corona-Virus erreicht. Betroffen seien unter anderem Lokführer, mit 16 Prozent Krankenstand – inklusive Quarantäne – besonders hoch sei der Krankenstand aber bei den Fahrgastbegleitern. Die Züge des Erixx, die Ende vergangenen Jahres krankheitsbedingt häufig ausgefallen waren, seien dagegen momentan „gut unterwegs“. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, auch bei DB Regio gebe es in Niedersachsen derzeit keine entsprechenden Zugausfälle.

Von Gabriele Schulte