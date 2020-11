Party im Homeoffice: DJ AirKnee bietet Weihnachtsfeiern per Videostream an

Hannover

Mit einem harten Lockdown im November sollen die Corona-Infektionszahlen rechtzeitig vor Weihnachten wieder nach unten gedrückt werden. Doch ob Betriebsfeiern dann wieder im gewohnten Rahmen stattfinden können, ist eher zweifelhaft. Der Hannoveraner Frank Runmohr, besser bekannt als DJ AirKnee, und sein Partner DJ Jay Are haben sich deshalb etwas einfallen lassen: digitale Weihnachtsfeiern.

Dabei treffen sich die Kollegen in einer Videokonferenz, aber ein DJ steht als Hauptact im Rampenlicht beziehungsweise im Mittelpunkt des Onlinemeetings. Hier können sich alle sehen und über den Chat miteinander reden und sich schreiben. Runmohr meint: „Für diejenigen, die die letzten sechs Monate überwiegend zu Hause verbracht haben und Anneliese aus dem Nachbarbüro ewig nicht mehr gesehen haben und einfach Party machen wollen, ist das die ideale Möglichkeit.“ Als DJ kann er sich vorstellen, dass die Chefs der Unternehmen ihren Mitarbeitern vorab Party-Packs mit Getränken und Snacks zu kommen lassen. Das digitale Treffen habe außerdem Potenzial für kreative Gestaltung. Challenges und Gewinnspiele, beispielsweise für das beste Weihnachtskostüm, seien umsetzbar.

Anzeige

Was haben wir da bloß gemacht?

Während der DJ aus dem bekannten Büro oder einem beliebigen, anderen Ort streamt, sieht er alle Teilnehmer der Feier auf einer großen Leinwand. „Der, der gerade mit dem besten Kostüm, am besten angemalt, auf dem Küchentisch tanzt, kann an die Stelle des DJ-Fensters gebracht werden, sodass der klassische Weihnachtsfeier-Fall von ,Oh mein Gott, was haben wir da bloß gemacht?‘ problemlos entstehen kann“, so Runmohr.

Die Idee für den Hannover Stream Club ist zurzeit des Shutdowns im Frühjahr entstanden. Die Veranstaltungsagentur Airman Events wollte den Stillstand lediglich sinnvoll überbrücken. Doch die Idee wuchs weiter und erfreute sich, laut Runmohr, eines durchweg positiven und vor allem bundesweiten Feedbacks. Nachdem dann der britische Musiker Fatboy Slim zu einer weltweiten Streaming-Party einlud, fassten die DJs einen Entschluss: so ein Event muss es auch in Hannover geben. Das Vorhaben mündet im Hannover X-Mas Streaming Club.

Mehr Informationen gibt es auf der Facebook Seite des Stream Club (www.facebook.com/HannoverStreamClub) oder unter Telefon (0511) 3180522.

Von Katja Spigiel