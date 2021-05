Hannover

In der Nordstadt von Hannover haben sich am Himmelfahrtstag rund 20 Vatertagsausflügler in einer großen Gruppe getroffen – und trotzdem nicht gegen die strengen Corona-Anordnungen verstoßen. Wie die Polizeidirektion Hannover berichtet, gehörten zu der Zusammenkunft an der Callinstraße ausnahmslos Ärzte und Angehörige medizinischer Berufsgruppen. „Alle Teilnehmer des Treffens konnten anhand ihrer Impfausweise belegen, dass nach ihrer zweiten Impfung auch schon die vorgeschriebene Übergangszeit von 14 Tagen vergangen war“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. An die weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen hätten sie sich deshalb nach der neuesten Verordnung als vollständig Geimpfte nicht mehr halten müssen.

Laut Polizeisprecher hatten die Einsatzkräfte die etwa 20-köpfige Personengruppe nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrolliert. Hinweisen auf größere Menschenansammlungen habe die Polizei bis zum Donnerstagnachmittag aber in der gesamten Region Hannover sowie in der Landeshauptstadt nur vereinzelt nachgehen müssen. „Der Vatertag hat bei den großangelegten Kontrollen kaum zu Problemen geführt“, berichtet der Polizeisprecher am Nachmittag.

Selbst die als Besuchermagneten geltenden Naherholungsziele am Steinhuder Meer seien bei den Streifenfahrten und Kontrollen nicht übermäßig gefüllt gewesen. „Die Parkplätze und die Promenade waren bis zum frühen Nachmittag gerade einmal zu 50 Prozent ausgelastet“, sagt Bertram. Es sei deshalb nicht notwendig gewesen, weitere Maßnahmen wie etwa die Sperrung der Zufahrtsstraßen zu veranlassen. Dazu hatte sich die Polizei erst kürzlich bei frühlingshaften Temperaturen wegen großer Besucherströme entschlossen.

Insgesamt 30 Ordnungswidrigkeiten bei zwei Ansammlungen

Vereinzelt mussten die Einsatzkräfte jedoch Treffen von Kleingruppen auflösen. Laut Bertram leitete die Polizei gegen 12.45 Uhr an der Expo Plaza gegen die Ausflügler einer 14-köpfigen Gruppe Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Gegen 14 Uhr wurden in der Leinemasch in Laatzen wegen eines Gruppentreffens 16 Ordnungswidrigkeiten registriert.

Der Polizeisprecher betont jedoch vorsorglich: Die Kontrollen der Einsatzkräfte seien längst noch nicht beendet. Seit dem frühen Nachmittag sei an beliebten Ausflugszielen wie dem Maschsee und dem Maschpark ein zunehmendes Besucheraufkommen zu verzeichnen. „Es lässt sich aber noch nicht von Überfüllung sprechen“, sagt Bertram.

