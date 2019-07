Hannover

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonnabendnachmittag in Hannover-Bemerode ein Carport in Brand geraten und anschließend trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett niedergebrannt. Nach Angaben der Einsatzleitung erlitt ein 46-jähriger Bewohner des angrenzenden Reihenhauses bei dem Feuer Verbrennungen ersten Grades. Der Mann wurde zunächst von einem Notarzt in einem Rettungswagen behandelt und später laut Feuerwehr vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Löschen der Flammen begutachten Einsatzkräfte den Zustand der verbliebenen Holzkonstruktion. Quelle: Clemens Heidrich

Die Holzkonstruktion des Carports an der Straße An der Hahnenburg hatte zuvor gegen 15 Uhr beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr bereits vollständig in Flammen gestanden. Ob der Bewohner für den Ausbruch des Feuers mitverantwortlich war oder sich die Verletzungen beim Löschen zugezogen hatte, gab die Einsatzleitung nicht bekannt. Immerhin hatte die Feuerwehr – unter anderem mit einem Schaumteppich – ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Reihenhaus verhindert. Das Gebäude ist laut Feuerwehr kaum beschädigt und auch weiterhin bewohnbar.

Die Rauchsäule war am Sonnabendnachmittag weithin sichtbar. Quelle: Fabricius

Von Ingo Rodriguez