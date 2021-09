Hannover

Ein 34-jähriger Transporterfahrer muss sich nach einem schweren Verkehrsunfall in Hannover-Linden wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von Unfallort verantworten. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann am Mittwochnachmittag auf der Davenstedter Straße mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs eine 15-jährige Fußgängerin an der linken Hand erfasst, mitgeschleift und so schwer verletzt haben. Obwohl der Fahrer flüchtete, konnten ihn Einsatzkräfte am Abend ergreifen.

Laut Polizei war der 34-Jährige vor dem Unfall gegen 16 Uhr in Linden-Mitte mit seinem Kleintransporter der Marke Fiat Talento auf der Davenstedter Straße stadtauswärts in Richtung Carlo-Schmid-Allee unterwegs. Nahe der Bushaltestelle Bernhard-Casper-Straße erfasste er mit dem rechten Außenspiegel die am Fahrbahnrand wartende Jugendliche. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes soll das Mädchen mit ihrer Mutter am rechten Straßenrand gewartet haben, um die Davenstedter Straße zu überqueren. Nach Polizeiangaben wurde die 15-Jährige von dem Transporter mitgerissen und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie schwer verletzt. Durch den Aufprall wurde auch der rechte Außenspiegel des Transportes zerstört und abgerissen. Das schwer verletzte Mädchen wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zum Ablauf des Unfalls. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Transporterfahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Mädchen einfach auf der Davenstedter Straße über die Rechtsabbiegespur weitergefahren sein, in der Nähe geparkt haben und schließlich zu Fuß geflüchtet sein. Ihn konnte die Polizei jedoch noch am selben Abend ermitteln. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 1091888 entgegengenommen.

