Hannover

Nach einer brutalen Auseinandersetzung in Hannovers Innenstadt schwebt ein 28-jähriger Mann in Lebensgefahr. Wie die Polizeidirektion Hannover berichtet, war der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr vor einer Diskothek an der Marktstraße mit zwei 25-jährigen Kontrahenten in Streit geraten. Nach mehreren Schlägen ins Gesicht stürzte der 28-Jährige schließlich zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf und erlitt dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen. „Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und umgehend notoperiert“, berichtet Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Angreifer schlägt wehrlosem Opfer erneut ins Gesicht

Die Polizei hat inzwischen gegen die beiden 25-Jährigen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Laut Polizeisprecherin ordnete ein Haftrichter gegen die beiden Beschuldigten Untersuchungshaft an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am frühen Morgen vor der Diskothek ein Streit zwischen den beiden 25-Jährigen und ihrem 28-jährigen Kontrahenten eskaliert. Laut Polizei soll einer der beiden 25-Jährigen dem bereits schwer verletzten 28-Jährigen sogar nach seinem Sturz noch einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen alarmierten schließlich einen Rettungsdienst und die Polizei.

Mutmaßliche Täter standen unter erheblichem Alkoholeinfluss

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Wie die Polizeisprecherin berichtet, ergaben Atemalkoholtests für die 25-Jährigen einmal 1,61 und einmal 2,12 Promille. Die Ergebnisse einer richterlich angeordnete Blutentnahme liegen der Polizei noch nicht vor. Auch über die Hintergründe des Streits und der körperlichen Auseinandersetzung gibt es noch keine näheren Erkenntnisse. Die Ermittlungen dauern an.

Von Ingo Rodriguez