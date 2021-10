Hannover

Bei einer brutale Messerattacke ist in der Nacht zu Sonntag ein 35-Jähriger an der Rampenstraße in Hannover -Linden einen 35-jähriger verletzt worden. Das Mann wurde mit mehreren oberflächlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatortes einen Verdächtigen fest. Wie die Ermittler mitteilen, wurde bislang keine Tatwaffe gefunden. Auch über das Motiv für den Angriff gibt es noch keine Erkenntnisse.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen 19-jährigen Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Tatablauf oder zu dem Verdächtigen geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer war der 35-Jährige gegen 2 Uhr mit einer 45-jährigen Frau auf einem Fußweg durch die Grünfläche parallel zur Rampenstraße unterwegs. „Beide nahmen zwei Männer wahr, die ihnen entgegenkamen und dann in Richtung Fössestraße abbogen“, berichtet Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Einer der beiden Männer sei schließlich zurückgekehrt, habe mit einem Messer mehrfach auf den 35-Jährigen eingestochen und sei dann in Richtung Lichtenbergplatz geflüchtet.

Der 35-Jährige und seine Begleiterin konnten den Angreifer beschreiben. Einsatzkräfte nahmen wenig später den 19-jährigen Tatverdächtigen aus Hannover fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Tatwaffe wurde bislang jedoch nicht gefunden. Der Verdächtige durfte das Kommissariat Linden-Limmer später wieder verlassen. Die Begleiterin des Opfers wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Um die Tat aufzuklären, benötigen die Ermittler Unterstützung aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 109 39 15 entgegengenommen.

