Hannover

Die Polizei hat in Hannover-Waldheim einen 42-Jährigen wegen Bedrohung von Beamten und Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen. Der betrunkene Mann hatte am Freitagabend mit einem sogenannten Softair-Gewehr aus dem Fenster seiner Wohnung an der Ottostraße auf Nachbarhäuser geschossen. Beim Eintreffen der Polizei zielte er dann auch auf die Beamten.

„Für die Beamten waren sogar Klick-Geräusche zu hören“

Wie Polizeisprecherin Jessika Niemetz mitteilt, hatten Anwohner der Ottostraße nach Schüssen auf mehrere Häuser gegen 18.40 Uhr die Einsatzkräfte verständigt. Unmittelbar nach deren Ankunft erschien der 42-Jährige dann erneut am Fenster seiner Wohnung und nahm auch die Polizisten ins Visier. „Für die Beamten waren sogar Klick-Geräusche zu hören“, berichtet Niemetz. Kurz darauf sei der 42-Jährige aber aus dem Haus gekommen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Lesen Sie auch Auf Autobahnraststätte überfährt Lkw unbekannten Mann

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei später ein Softair-Gewehr und auch die dazugehörige Munition. Die Druckluftwaffen sind meist täuschend echt aussehende Nachbildungen von genehmigungspflichtigen Schusswaffen und werden bei militärischen Geländespielen benutzt. Sie verursachen keine lebensgefährlichen Verletzungen. Als sogenannte Anscheinswaffen dürfen sie aber nicht ohne besondere Erlaubnis in der Öffentlichkeit mitgeführt und benutzt werden. Deshalb wird laut Polizei nicht nur wegen der Bedrohung der Beamten mit einer mutmaßlich echten Schusswaffe, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Gewehr und Munition wurden beschlagnahmt.

Arzt verzichtet auf Zwangseinweisung in Psychiatrie

Im Fall des 42-jährigen Mannes hatten die Ermittler am Freitagabend zunächst auch eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung angeregt. Beim Softair-Schützen war zuvor in der Polizeidienststelle ein Blutalkoholgehalt von 1,3 Promille gemessen worden. Außerdem seien Auffälligkeiten im Verhalten und Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes beobachtet worden, sagt Polizeisprecherin Niemetz. Ein Arzt verzichtete jedoch auf die Zwangseinweisung. Der 42-Jährige kam deshalb am Sonnabendmorgen gegen 3 Uhr wieder auf freien Fuß.

Von Ingo Rodriguez