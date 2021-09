Hannover

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hannover erhoffen sich seit wenigen Tagen neue Erkenntnisse für die bislang unaufgeklärte Serie von Anschlägen auf Geldautomaten in der Region Hannover: Nach einer Serie von Festnahmen mutmaßlicher Täter in den Niederlanden sowie in Northeim und Aschaffenburg warten die Ermittler jetzt auf die Ergebnisse von Auswertungen beschlagnahmter Handys, Speichermedien und Navigationsgeräte.

„Bislang gibt es noch keine konkreten Bezüge zu den Taten in Hannover, aber es ist nicht auszuschließen, dass sich den Verdächtigen und Festgenommenen nach den Auswertungen auch noch weitere Fälle zuordnen lassen“, sagt Marco Ellermann von der Polizeidirektion (PD) Osnabrück.

Die PD teilte am Donnerstag mit, dass Behörden aus Deutschland und den Niederlanden insgesamt 23 mutmaßliche Täter von bundesweit 15 Geldautomatensprengungen ermittelt haben. Neun Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Am Dienstag wurden drei Tatverdächtige bei Durchsuchungen in den Niederlanden festgenommen. Sie sitzen im Nachbarland in Untersuchungshaft, sollen nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Geldautomaten wurden demnach allesamt im vergangenen Jahr gesprengt. Betroffen war auch Niedersachsen.

Tatverdächtige gehen in Springe für Serientäter „zu dilettantisch“ vor

Hoffnung auf neue Erkenntnisse gibt es seitens der Staatsanwaltschaft Hannover auch nach den Festnahmen von zwei Tatverdächtigen in Aschaffenburg und Northeim. Die beiden Männer sollen am 20. August versucht haben, einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Springe-Eldagsen zu sprengen. Beide Tatverdächtige befinden sich in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft wird derzeit geprüft, ob der 21-Jährige aus Northeim und der 20-Jährige aus Aschaffenburg für weitere Fälle von Automatensprengungen verantwortlich sind. „Bislang gibt es aber dafür noch keine Anhaltspunkte“, sagt Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer. Für die Beteiligung an einer Reihe von Anschlägen auf EC-Automaten seien die Tatverdächtigen viel „zu dilettantisch vorgegangen“.

Die Männer waren auf der Flucht mit ihrem Auto in Richtung Springe in einem Straßengraben gelandet und zu Fuß davongelaufen, wurden aber nach kurzer Fahndung gefasst. Eine Richterin am Amtsgericht Springe hatte die Freilassung der beiden Verdächtigen aus der Untersuchungshaft angeordnet und damit begründet, dass die beiden Männer seit Jahren in Deutschland leben und einem festen Wohnsitz haben – es bestünde also keine Fluchtgefahr. Die Staatsanwaltschaft Hannover legte dagegen Beschwerde beim Landgericht ein und bekam Recht. Das Landgericht Hannover ordnete Untersuchungshaft für beide Männer an.

Etliche Automatenanschläge in der Region Hannover

Die Tat in Springe-Eldagsen war bereits die siebte in der Region Hannover und deren näherer Umgebung seit dem 12. Juni. Zuletzt hatten Unbekannte am frühen Morgen des 13. August einen Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale am Kirchdamm in Hemmingen gesprengt. Nur einen Tag vor der Tat in Hemmingen hatten Unbekannte in Rehren im Kreis Schaumburg zugeschlagen. Im Juli waren Automaten jeweils in Barsinghausen und Gehrden gesprengt worden, im Juni in Hannover-Kirchrode und Barsinghausen.

Von Ingo Rodriguez