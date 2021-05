Hannover

Um noch einen Linienbus zu erreichen, ist ein 25-Jähriger am Freitagmittag in Hannover-Linden trotz roter Fußgängerampel über die Ritter-Brüning-Straße gelaufen und wurde von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen eines 65-jährigen Autofahrers wurde der Mann zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei bestand aber zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der 65-jährige Autofahrer zuvor gegen 12.55 Uhr mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen der Ritter-Brüning-Straße geradeaus in Richtung Innenstadt unterwegs. Obwohl die Ampel für den Autofahrer Grün zeigte, lief plötzlich der 25-Jährige in Höhe des Allerwegs – verdeckt von einem haltenden Bus – über die Fahrbahn. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Von Ingo Rodriguez