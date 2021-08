Hannover

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover sind am Wochenende mehrfach an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Hannover wegen Ruhestörungen und Corona-Verstößen eingeschritten. Ungehemmt feiernde Jugendliche machten es nach Angaben von Polizeisprecher Marcus Schmieder sogar erforderlich, den Welfengarten in Hannover-Nordstadt sowie den Küchengartenplatz in Linden zu räumen. Am Raschplatz mussten die Beamten wegen verschiedener Verstöße zwei Lokale schließen.

150 Platzverweise im Welfengarten

Wie die Polizei mitteilt, mussten die Einsatzkräfte am Freitagabend zunächst im Welfengarten rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Park verweisen. Wegen der feiernden Nachtschwärmer war es dort zuvor zu erheblichen Ruhestörungen und massiven Corona-Verstößen gekommen. Schon bei der Ankunft der Einsatzkräfte sei der Besucherandrang im Welfengarten zunehmend größer geworden, berichtet Schmieder. Weil die Feiernden zudem auch immer wieder achtlos Müll hinterlassen hätten und es sogar vermehrt zu verbalen Anfeindungen gegenüber den Einsatzkräften gekommen sei, habe die Polizei gegen 23 Uhr damit begonnen, den Welfengarten zu räumen. Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Park zu verlassen, zeigten aber laut Schmieder nicht bei allen Feiernden Wirkung. „Gegen auffällige Kleingruppen wurden deshalb gezielt Platzverweise ausgesprochen“, berichtet der Polizeisprecher.

Unbekannter wirft Stein auf Beamtin

Dabei spitzte sich aber die Situation zwischenzeitlich zu: Wie Schmieder mitteilt, beleidigte eine 17-Jährige die Einsatzkräfte. Ein bislang unbekannter Täter warf aus einer Gruppe heraus einen faustgroßen Schotterstein auf eine Polizeibeamtin und verletzte sie so leicht. Ab Mitternacht sei es dann jedoch im Welfengarten ruhig geblieben.

Polizei ist mehrfach in Linden im Einsatz

Beschwerden wegen Ruhestörungen waren es auch, die am Freitagabend ab 22 Uhr mehrere Polizeieinsätze in Linden auslösten – im Bereich der Straße Am Küchengarten, der Dornröschenbrücke und des Weddigenufers. Laut Polizeisprecher weigerten sich an der Dornröschenbrücke mehrere Feiernde, ihre Musikboxen leiser zu stellen und ihren Müll zu entsorgen. „Deshalb wurde auch dieser Bereich mit etwa 50 Personen gegen Mitternacht geräumt“, sagt Schmieder.

Treffpunkt Dornröschenbrücke: Nicht alle Feiernden entsorgten ihre Hinterlassenschaften laut Polizei im oder zumindest am Mülleimer. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Küchengartenplatz mit Lautsprecherdurchsagen geräumt

Beschwerdeanrufe wegen lauter Musik und lautem Gegröle machten nur etwa eineinhalb Stunden später gegen 1.30 Uhr auch einen Polizeieinsatz am Küchengartenplatz erforderlich. Bei der Dokumentation einer Körperverletzung und eines Diebstahls wurden die Beamten laut Polizeisprecher von einem 17-Jährigen dort so erheblich gestört, dass er unter massivem Widerstand in Gewahrsam genommen wurde. Kurz Zeit, nachdem der Platz mit Lautsprecherdurchsagen geräumt worden war, mussten die Beamten dort um 3.30 Uhr erneut ein Treffen von rund 40 Feiernden auflösen.

Gastwirt schaltet Kohlendioxid-Warngerät aus

Mehrere Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung verzeichnete die Polizei am Sonnabend bei Kontrollen von Gaststätten. Laut Schmieder wurden gegen fünf Gastwirte wegen fehlender oder unvollständiger Hygienekonzepte Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwei Lokale seien später nach erneuter Kontrolle geschlossen worden. In einer der Gaststätten wurde demnach nicht nur eine Feuerstätte ohne notwendigen Abzug betrieben – laut Polizei hatte der Gastwirt offenbar auch das angebrachte Kohlendioxidwarngerät abgeschaltet.

Keine Zwischenfälle bei Fußballspiel des TSV Havelse

In der Polizeibilanz vom Wochenende taucht jedoch auch eine erfreuliche Nachricht auf: Am Rande des Drittligafußballspiels zwischen dem TSV Havelse und dem 1. FC Magdeburg in der HDI-Arena kam es trotz knapp 3000 Zuschauern zu keinen Zwischenfällen.

Von Ingo Rodriguez