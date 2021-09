Hannover

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einem vermissten Kind. Gesucht wird seit Donnerstag mit einem Foto nach dem zehnjährigen Justin-Tyron D. aus Döhren. Der bereits mehrfach verschwundene Junge ist nach einer geplanten Stadtbahnfahrt nicht wie verabredet nach Hause gekommen. Laut Polizei leidet der Zehnjährige unter einer sogenannten Impulskontrollstörung und könnte in Gefahr sein.

Die Polizei sucht nach dem zehnjährigen Justin-Tyron D. aus Döhren. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Döhren war der Junge am Donnerstag gegen Mittag mit Zustimmung seiner Erziehungsberechtigten an der Haltestelle Döhrener Turm in eine Stadtbahn gestiegen. Von dort sollte er nur eine Station in Richtung Süden bis zur Haltestelle Fiedelerstraße fahren und dann aussteigen. Der Zehnjährige sei jedoch anschließend nicht wieder zu Hause angekommen. In welche Linie das Kind gestiegen sein könnte, ist laut Polizei bislang unklar. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.

Nach Angaben der Ermittler ist Justin-Tyron D. etwa 1,30 Meter groß und hat eine gewöhnliche Statur mit kräftigen Zügen. Er trägt dunkelbraunes und schulterlanges Haar mit auffälligen Locken. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Junge mit einer grünen Jacke, einer blaugrauen Hose sowie grauen Turnschuhe mit weißen Sohlen und auffälligen neonfarbenen Schnürsenkeln bekleidet. Der vermisste Junge interessiert sich sehr für Busse und Züge. Wie die Polizei mitteilt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich auch jetzt wieder in der Nähe von Bussen und Bahnen aufhält oder diese nutzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Döhren unter Telefon (0511) 1093617 entgegen.

Von Ingo Rodriguez