Laatzen

Auf der Bundesstraße 443 in Laatzen ist am Sonnabendmittag ein Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter ums Leben gekommen. Laut Polizei prallten die beiden Fahrzeuge gegen 11.40 Uhr auf der B 443 unmittelbar an der Abfahrt zur Bundesstraße 6 nahe dem ADAC-Trainingsgelände frontal aufeinander. Dabei erlitt der Fahrer des Autos tödliche Verletzungen.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Auch über den Gesundheitszustand möglicher weiterer Insassen in den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge liegen derzeit noch keine Informationen vor. Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern derzeit noch die Unfallstelle – die Bundesstraße ist in beiden Richtungen gesperrt. Am Nachmittag will die Polizei weitere Erkenntnisse bekannt geben.

Von Ingo Rodriguez