Hannover

Die Regionsverwaltung hat sich 50 zusätzliche Stellen genehmigen lassen, CDU und FDP halten rund die Hälfte der Aufstockung für nicht unbedingt nachvollziehbar. Der Haushaltexperte der CDU-Regionsfraktion, Roland Zieseniß, stört sich an der wenig aussagekräftigen Begründung der Verwaltung für die Stellenaufstockung. Den zusätzlichen finanziellen Aufwand für die Stellen beziffert die Region auf rund 1,2 Millionen Euro.

„Begründung reicht nicht aus“

Konkret geht es um 23 zusätzliche Stellen im Bereich Teilhabe, die in der Verwaltung geschaffen werden sollen. Der Fachbereich ist Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderungen. In der Begründung der Verwaltung für die zusätzlichen Stellen ist von zusätzlichen Fallzahlen die Rede. „Das reicht uns aber nicht aus“, sagt CDU-Finanzexperte Zieseniß. Aber ohne konkrete Zahlen sei die Schaffung so vieler neuer Stellen nicht nachvollziehbar.

Als vor nicht allzu langer Zeit der Fachbereich Teilhabe neu eingerichtet wurde, sei von zehn neuen Stellen die Rede gewesen, dabei habe es sich um Führungskräfte gehandelt. Das jetzt noch so viele stellen dazu kämen, sei verwunderlich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zieseniß betonte, seine Fraktion habe mit anderen zusätzlichen Stellen dagegen gar keine Probleme. Deshalb habe sich die CDU im zuständigen Finanzausschuss auch enthalten und habe nicht dagegen gestimmt. Aus Sicht der Verwaltung sind die neuen Stellen dringend nötig.

Von Mathias Klein