Da steht er nun: Sechs Meter hoch, gut eine Tonne schwer, soll der Schrottriese „Wertgigant“ von Aktionskünstler HA Schult eine Mahnung gegen das leichtfertige Wegwerfen von Elektrogeräten sein. Kunstwerk und Aussage wirken zwar etwas eindimensional, fast banal, der Name „Wertgigant“ sogar leicht anbiedernd an den Auftraggeber, die Wertgarantie-Versicherung. Aber die Person des Künstlers macht das Werk dann doch wieder zu etwas Besonderem.

Schults Trash-People gingen um die Welt

Seit Jahrzehnten sind die Auswüchse der Wegwerfgesellschaft das Thema von Künstler Schult. Seine tausend „Trash-People“ (Müllmenschen aus gepresstem Dosenblech) sind um die Welt gewandert, sie waren seit 1996 in Paris und Kairo, Moskau und Brüssel zu sehen, auch am Grund des Schachtes Gorleben und auf der chinesischen Mauer. Der „Wertgigant“ ist gewissermaßen eine Fortsetzung. Nach München ist er nun für knapp zwei Wochen in Hannover hinterm Neuen Rathaus zu sehen, zieht dann weiter nach Berlin und Düsseldorf – und soll vielleicht auch langfristig nach Hannover zurückkommen.

„Wirf nicht weg, was du noch brauchst“: HA Schult am Neuen Rathaus. Quelle: Katrin Kutter

Künstler Schult schätzt einfache, klare Parolen. „Wirf nicht weg, was du noch brauchst“, sagt der 82-Jährige, und: „Wir produzieren Müll und wir werden zu Müll.“ Er mahnt bei der Inbetriebnahme seines Werks: „Ihr sollt nicht alles wegwerfen, sondern nachdenken, bevor ihr Entscheidungen trefft.“

Imug-Studie zu Elektroschrott

Die hannoversche Versicherung Wertgarantie, die das Werk in Auftrag gegeben hat, hat in einer kleinen Studie vom hannoverschen Institut Imug ermitteln lassen, wie es um den Elektroschrott aus deutschen Haushalten bestellt ist. Demnach entsorgen alle Haushalte zusammen jährlich 436.548 Tonnen Elektrotechnik, anstatt sie reparieren zu lassen.

„Alle 72 Sekunden entsteht so in Deutschland Elektroschrott in der Dimension eines neuen Wertgiganten“, sagt Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender Patrick Döring. Alle 20 Stunden sei es dann schon eine Armee aus 1000 solcher Schrottriesen. Die Pandemie lasse die Zahlen mutmaßlich noch anschwellen, weil es für Homeoffice und Homeschooling noch mehr Tabletcomputer in den Haushalten gebe „und manch einer beim Arbeiten zuhause vielleicht auch festgestellt haben wird, dass die Spülmaschine zu laut ist“.

Andrang bei der Eröffnung: Die Skulptur „Wertgigant“ im Maschpark bleibt bis Anfang Oktober. Quelle: Katrin Kutter

Die Studie habe auch ergeben, dass knapp die Hälfte aller untersuchten Geräte innerhalb der ersten zehn Jahre einen Defekt hätten. 78 Prozent der Nutzenden entschieden sich selbst dann gegen eine Reparatur, wenn sie möglich wäre – unter anderem, weil sie zu hohe Kosten fürchteten, sagt Döring. Dabei würden drei Viertel der 5400 Befragten angeblich gerne reparieren.

Reparaturquote von 75 Prozent

Da schließt sich der Kreis zum Geschäftsmodell der Wertgarantie-Versicherung. Die verdient ihr Geld unter anderem damit, dass Verbraucher ihre Technikgeräte gegen Schäden versichern – und dann meist instandsetzen lassen, wenn sie defekt sind, anstatt sie zu entsorgen. Nach Angaben der Wertgarantie tragen ihre Geräteversicherungen so dazu bei, die Ressourcen zu schonen: Bei den versicherten Geräten betrage die Reparaturquote 75 Prozent. Nur jedes vierte Gerät wird also im Schadenfall weggeworfen.

Laptops und Lampen, Staubsauger und Strahler: Dr Schrottriese von HA Schult. Quelle: Katrin Kutter

Was alles auf dem Gerätemüll landet, lässt sich sehr schön an dem „Wertgiganten“ hinterm Rathaus ablesen. Laptops und Lampen, Staubsauger und Strahler, Kaffeemaschinen und HiFi-Komponenten, Fernbedienungen, eine Edelstahl-Waschmaschinentrommel und natürlich etliche Mobiltelefone sind auf dem schweren Stahlgerüst des Schrott-Riesen befestigt. Auf einen der Monitore wird ein zweiminütiger Videoclip projiziert, den Schult mit seinem Team gefertigt hat. „Ich bin schockiert – aber was hilft das? Wir müssen gemeinsam schockiert sein“, sagt er da etwa und: „Nicht nur konsumieren, reparieren! Das ist die Parole unserer Zeit.“

Deutsche zählen zu Top-Schrottverursachern in Europa

Auch wenn die Deutschen sich meistens als Saubermänner und -frauen fühlen: Die Wertgarantie zitiert eine Studie der UN, derzufolge sich sich die Menge des weltweit verursachten Elektroschrotts von 20 auf 50 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt habe und sich in den nächsten 30 Jahren erneut verdoppeln werde. Deutschland gehöre dabei „in Europa zu den Top-Verursachern“.

Staunendes Kleinkind vor dem Schrottriesen "Wertgigant" von HA Schult am Maschpark: Ona (19 Monate) ist mit Mutter Charlotte Nückel unterwegs und besichtigt die Skulptur. Quelle: Conrad von Meding

Mit dem Schrottriesen wolle man das Thema immer aufs Neue ins Bewusstsein holen, sagt Döring. Nach seiner Rundreise durch deutsche Städte könne der Koloss aber möglicherweise eine langfristige Heimat in Hannover finden, als Kunstwerk im öffentlichen Raum. Wo genau die Großskulptur in der Stadt platziert werden solle, „da will ich mir nicht anmaßen, Vorschläge zu machen“, sagt Döring. Darüber müsse die Kulturpolitik entscheiden.

Sichern Sie sich Kunst für die HAZ-Weihnachtshilfe Die Skulptur aus Elektroschrott soll nicht nur für Umweltprobleme sensibilisieren – sondern auch konkret helfen. Der Künstler HA Schult hat vom „Wertgiganten“ limitierte Grafiken in der Größe 50 mal 70 Zentimetern anfertigen lassen, die nun die HAZ-Weihnachtshilfe unterstützen. Denn der Erlös kommt direkt und ohne Abzüge Menschen in Not vor Ort zugute. Von den gerahmten Grafiken gibt es nur 100 Stück. Die Hälfte der handsignierten Arbeiten können von nun an in der Geschäftsstelle Lange Laube in Hannover und in den Geschäftsstellen Langenhagen und in Burgdorf für den Preis von 199 Euro erworben werden. So hilft die Kunst dem guten Zweck vor Ort. Das Konto der Weihnachtshilfe ist das gesamte Jahr hindurch geöffnet. Die IBAN lautet: DE 432 505 018 000 005 725 00 bei der Sparkasse Hannover.

Von Conrad von Meding