Die Wahllokale sind geöffnet, zur Mittagszeit vermeldete die Stadt Hannover eine Wahlbeteiligung von 49,2 Prozent: Lesen Sie hier im Liveticker alles zur Bundestagswahl 2021 sowie den Stichwahlen in der Region Hannover – zur Lage in den Wahllokalen, Infos zu den Kandidaten und am Abend laufend aktuell den Stand der Auszählung.

Entspanntes Wählen in Hannovers Nordstadt an der Lutherschule: Am 26. September sind die Menschen in der Region Hannover und ganz Deutschland zu den Urnen gerufen. Quelle: Katrin Kutter, Mohssen Assanimoghaddam/dpa