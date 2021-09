Die Wahllokale sind geöffnet, die Stimmzettel landen in den Urnen: Lesen Sie hier im Liveticker alles zur Bundestagswahl 2021 sowie den Stichwahlen in der Region Hannover – zur Lage in den Wahllokalen, Infos zu den Kandidaten und am Abend laufend aktuell den Stand der Auszählung.