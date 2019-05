Die SPD hat am Wahlabend ein Debakel erlebt. Mit 19,5 Prozent landete sie nur auf dem dritten Platz hinter den Grünen und der CDU. Die Karte zeigt, dass die Sozialdemokraten besonders in den innenstadtnahen Stadtteilen schwächelt. Lediglich am Rand des Ballungsgebietes konnte die Partei noch vereinzelte Punkte machen, so etwa in Marienwerden (ganz links oben; 28,2%) sowie in den dort angrenzenden Stadtteilen von Stöcken bis Vahrenheide. Überraschend stark zeigte sich die SPD auch in Mühlenberg in Südwesten mit 26, 7 Prozent.