Auf die Coronavirus-Infektion im Uetzer Ortsteil Eltze reagiert jetzt der Seniorenwohnpark Bambis Garten: Um die 55 Bewohner vor einer Erkrankung zu schützen, bittet Geschäftsführer Christian Heinrich alle Angehörigen und Freunde mit Briefen, Posts und Info-Zetteln am Eingang, auf einen Besuch bei den Senioren zu verzichten. „Die Einrichtung befindet sich in einem kleinen Ort, sodass der an Corona Erkrankte naturgemäß im Umfeld wohnt“, sagt Heinrich.

Es gehe schlicht darum, das Risiko einer Infektion zu reduzieren: „Und wenn etwa 100 Leute am Tag weniger zu uns kommen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung deutlich.“ Auch Lieferanten und Außenstehende, die nicht zum Personal gehören, müssen am Empfang ihre Anliegen erledigen. Heinrich und sein Team setzen mit ihrem Vorgehen auf Erfahrungen: „So agieren wir auch, wenn der Norovirus oder die normale Grippe gerade akut sind“, sagt er und fügt hinzu: „Wir sind durchaus erfahren im Umgang mit Viren.“ Dafür stünden regelmäßige interne und externe Schulungen an, damit die Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand seien.

Desinfektionsmittel und Spender werden knapp

Gleichwohl würden die Beschäftigten jetzt noch einmal besonders sensibilisiert – und gern würde Heinrich dabei auf weitere Unterweisungen aus dem Gesundheitsamt setzen. „Leider erreichen wir dort aber niemanden, der uns mit neueren Informationen versorgt“, sagt Heinrich und fügt hinzu, das Altenheim habe die Schutzmaßnahmen erhöht – beruhend auf den Empfehlungen des Landesgesundheitsamtes. Diese sehen unter anderem eine umfangreiche Handhygiene, Desinfektion oder einen Mindestabstand zu Senioren vor.

Als problematisch sieht Heinrich dabei an, dass Hersteller von Desinfektionsmitteln den Verkauf der Produkte jetzt rationiert haben. „Noch haben wir genügend Vorräte, doch wir hoffen, dass die Unternehmen weiteren Nachschub produzieren“, sagt der Geschäftsführer. Seinen Angaben zufolge gibt es derzeit auch keine Spender für Desinfektionsmittel mehr: „Wir hätten gern Standspender an den Notausgängen aufgestellt, doch diese fehlen auf dem Markt.“ Deshalb baue die Altenheim-Leitung nun jene Spender an, die die Nutzer mit dem Ellenbogen bedienen können. Heinrich kündigt zudem an, den erhöhten Infektionsschutz, der derzeit nur in Eltze gilt, auch für die drei anderen Heime aus dem Kooperationsverbund des Unternehmens einzuführen.

