Hannover

Wie sauber ist mein Lieblingsrestaurant um die Ecke? Kann ich hier unbesorgt Currywurst und dort einen Döhner oder eine Pizza essen? Wer sich um die Hygiene von Gaststätten, Imbissen oder Bäckereien in der Region Hannover Gedanken macht, kann sich über das gemeinsame Internetportal „Topf Secret“ der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und der Transparenzinitiative „Frag den Staat“ offizielle Auskünfte der Behörden geben lassen. Die Aussagekraft der Kontrollberichte allerdings ist begrenzt.

Die Plattform gibt Verbrauchern ein vorgefertigtes Online-Formular an die Hand, über das sie bei den Veterinärbehörden die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben erfragen können. Die Antwort der Behörde sollen die Nutzer dann auf dem Portal veröffentlichen. Ein Foodwatch-Sprecher nennt dies eine „Notwehrmaßnahme“, die Transparenz schaffen soll.

Richter geben Foodwatch recht

Seitdem das Portal vor knapp einem Jahr gestartet ist, haben Verbraucher nach Angaben von Foodwatch bundesweit mehr als 40.000 Anträge auf Einsicht in Lebensmittelkontrollberichte gestellt. Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, das im Dezember 2019 das rechtlich von Anfang an umstrittene Portal stärkte, häufen sich die Anfragen weiter. Das Verbraucherinformationsgesetz decke die behördliche Übermittlung der Berichte, befanden die Richter. Es sei unerheblich, dass „Topf Secret“ Privatpersonen bei der Antragstellung unterstütze. Untergeordnete Gerichte hatten anders entschieden, in Bayern etwa sind weitere Verfahren noch anhängig.

Auch in und um Hannover haben die Behörden nun verstärkt zu tun. Sie verschicken auf Anfrage den Bericht über Häufigkeit und Ergebnisse konkreter Kontrollen. Erste Antworten wurden bereits im Internet hochgeladen. Da heißt es dann beispielsweise zu einem Bistro in Hannover: „In der Kühlzeile wurden Lebensmittel in Kisten und Eimern direkt auf dem Fußboden gelagert.“ Behältnisse, die auf Arbeitsflächen gestellt werden könnten, dürften aber nicht auf dem Boden stehen. Weitere Beanstandungen lauteten, die Dokumentation der Temperaturen sei nicht einsehbar, die Silikonfuge an einem Waschbecken undicht gewesen. Alle Mängel seien Wochen später bei einem Kontrollbesuch Anfang 2019 allerdings beseitigt gewesen.

Stadt und Region Hannover kontrollieren

Das Alter der Berichte ist ein Hauptkritikpunkt der Gegner des Foodwatch-Portals. Tatsächlich finden sich dort Behördenantworten noch aus dem Jahr 2017, die Nutzer nachträglich eingestellt haben und die nie korrigiert wurden. „Solche Momentbetrachtungen dürfen nicht unbegrenzt im Internet einsehbar sein“, meint etwa Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) Niedersachsen. Die Stärkung von Verbraucherrechten sei an sich eine gute Sache, sagt er. Doch könnten die Kunden in den nüchternen Behördendokumentationen gar nicht erkennen, wie schwer oder leicht eine Beanstandung wiege. So könne sich etwa die Formulierung „ Lebensmittel auf dem Boden“ auch auf ein im abendlichen Restauranthochbetrieb heruntergefallenes Salatblatt beziehen. Balke setzt darauf, dass letztendlich das Bundesverfassungsgericht über „Topf Secret“ entscheiden wird.

In der Region Hannover teilen sich die Stadt und Regionsverwaltung die Hygienekontrollen – letztere prüft in den Umlandkommunen. Seit Einführung des Verbraucherinformationsgesetzes im Jahr 2008 sind bei der Region nach Angaben von Sprecherin Sonja Wendt knapp 200 Anfragen eingegangen. Der Antragsteller bekommt in der Regel am nächsten Werktag eine Rückmeldung über den Antragseingang. „Die Auskunft erfolgt innerhalb des gesetzlich geregelten Zeitfensters von maximal sechs Wochen“, sagte Wendt der HAZ. Die Bearbeitungszeit komme dadurch zustande, dass in der Regel im Rahmen des Verwaltungsverfahrens der Betreiber, über den Auskunft beantragt wird, formell angehört werden muss. Im Allgemeinen seien gastronomischen Betriebe einmal jährlich zu kontrollieren: „ Bei der Region Hannover ist ausreichend Personal vorhanden, um die vom Land vorgegebenen Kontrollquoten zu erfüllen.“

Ministerium listet schwere Verstöße auf

In der Mehrheit der Kontrollen haben sich nach Angaben der Region kleinere hygienische und bauliche Mängel ergeben. Es kommt aber auch vor, dass schwerwiegendere Mängel festgestellt werden. „ Diese Betriebe werden selbstverständlich engmaschig bis zur Mängelbeseitigung nachkontrolliert“, sagt die Sprecherin. Für schwerwiegenden Mängel mit einer Bußgeldandrohung ab 300 Euro gibt es im Übrigen längst eine staatliche Pflicht, sie im Internet zu veröffentlichen. Sie ist in Paragraph 40 des bundesweit geltenden Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) geregelt. Die Liste, die sich auf der Internetseite des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums findet, ist nach Regionen sortiert und verzichtet darauf, leichte Verstöße gegen Vorschriften zu nennen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Foodwatch-Portal: Beim staatlichen „Pranger“ müssen die Einträge nach sechs Monaten wieder gelöscht werden.

Von Gabriele Schulte