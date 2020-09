Wedemark/Hannover

Einen wirksamen Schutz der niedersächsischen Hochmoore wollen die For-Future-Gruppen in der Region Hannover mit einer Fahrraddemo am Freitag, 4. September, in Hannover und in der Wedemark von der niedersächsischen Landesregierung einfordern. Die Demo startet um 14 Uhr am Georgsplatz in Hannover und führt über eine 19 Kilometer lange Strecke zum Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse, Altes Dorf 1b. Dort ist von 16 bis 17 Uhr eine Kundgebung geplant.

Aufgerufen zu der Veranstaltung hat ein informeller Arbeitskreis Moore der unterschiedlichen For-Future-Gruppen in der Region. So werden sich neben den „ Fridays for Future“ auch die „Parents for Future“, die „Psychologists for Future“, die „Students for Future“ und die „Scientists for Futur“e an der Demo beteiligen, kündigt Claudia Schwegmann für die Arbeitsgruppe an. In der Wedemark ist eine Gruppe „Parents for Future“ aktiv.

Moore speichern mehr CO2 als Wälder

Das Mooriz in Resse ist umgeben von vier wertvollen Hochmooren. Trotz eines laufenden mehrjährigen EU-Projektes zur Renaturierung sind diese Moore weiterhin stark von Austrocknung bedroht. Wie die Veranstalter als Hintergrund zur Dringlichkeit ihrer Aktion vorausschicken, stellen Moore zwar nur 3 Prozent der weltweiten Landfläche dar, speichern aber mehr als doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen. Moore seien auch für die Biodiversität von größter Bedeutung. Niedersachsen ist in Westeuropa die Region mit dem größten Anteil an Hochmoorflächen.

Interessierte erhalten Antwort auf weiter Fragen unter E-Mail an cl.schwegmann@gmail.com.

Von Ursula Kallenbach