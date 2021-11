Zahnmedizin Hannover: Studierende der MHH suchen Patienten

Hannover

Patienten für Zahnbehandlungen gesucht: Zahnmedizin-Studierende der MHH suchen Patienten jedes Alters für ihre Kurse und Prüfungen. Die angehenden Ärzte bieten Hilfe bei fehlenden Füllungen oder schlecht sitzenden Prothesen an. Auch Kronen, herausnehmbarer oder festsitzender Zahnersatz und mehr sind möglich. Sich von Studierenden behandeln zu lassen, hat für die Patienten einige Vorteile: Die Methoden sind auf dem neuesten Stand der Forschung. Außerdem können sich die Studenten im Praxisunterricht viel Zeit für die Beratung der Patienten nehmen.

Die Dritten zum günstigeren Preis

Um sicher zu gehen, dass die Studierenden bei Diagnose und Therapie keine Fehler machen, stehen ihnen Zahnärzte aus den MHH-Fachkliniken zur Seite. Sie begleiten die Behandlung und achten auf die Qualitätsstandards. Bei bestimmten Behandlungen bekommen die Patienten sogar eine Art der Aufwandsentschädigung. Sie zahlen nur einen geringeren Eigenanteil. Das gilt zum Beispiel bei einer Totalprothese, also den sogenannten dritten Zähnen. Der einzige Nachteil: Die Patienten müssen etwas mehr Zeit mitbringen.

„Hochmotivierte Studierende“

Der Studiendekan für Zahnmedizin an der MHH, Prof. Harald Tschernitschek, hat Vertrauen in seine angehenden Ärzte: „Wir haben hochmotivierte Studierende und können ein breites Behandlungsspektrum sowie umfangreiche Behandlungen auf dem neuesten Wissensstand anbieten.“

Interessierte können sich auf der Website www.studental.de informieren. Ansprechpartner für die Terminvereinbarung sind die Aufnahmedienste der MHH-Zahnkliniken. Die Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und präventive Zahnheilkunde ist per E-Mail an ZKOKurs@mh-hannover.de oder telefonisch unter (0511) 5324839 erreichbar. Die Klinik für zahnärztliche Prothetik und biomedizinische Werkstoffkunde ist per E-Mail an zahnaerztliche-prothetik@mh-hannover.de oder telefonisch unter (0511) 5324799 erreichbar.

Von Leonie Habisch