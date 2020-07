Hannover

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich den Besuchern des Late Zoos am Eröffnungstag vor dem Dschungelpalast. Wo sonst Elefantenkühe und -bullen zu bewundern sind, war am Donnerstagabend eine große Leinwand aufgebaut. Pop-Art-Künstler Niko Nikolaidis vollführte in dem weitläufigen Gehege ein sogenanntes Charity-Livepainting. Der 29-jährige Hannoveraner malte dort ein Werk aus Acryl-, Öl- und Neonfarben.

„Ich finde es sehr entspannend“, sagt Karin Schniggenfittig. „Die Location ist einfach schön, man kann entspannt zugucken und genießen – auch wenn man sich nicht auskennt.“ Schniggenfittig sitzt mit einem mitgebrachten Snack zusammen mit Manu Neumann sowie Manfred und Kerstin Müller vor dem Gehege und beobachtet gespannt, was auf der Leinwand entsteht. Und sie alle lauschen der Musik, die der Künstler zeitgleich abspielt.

Zoo ist für Nikolaidis ein besonderer Ort

Was am Ende zu sehen sein wird, weiß selbst der Künstler zu Beginn des Abends selbst noch nicht. „Ich folge meiner Leidenschaft und meinem Instinkt, lasse mich für den Moment fallen und tauche mit der Umgebung unterbewusst in ein tiefes Meer voller Emotionen und Musik ein“, sagt Nikolaidis. Nach und nach ist das Gesicht eines Tieres zu erkennen. „Das wird ein Löwe“, sagt eine Zuschauerin, zehn Minuten später revidiert sie: „Nee, es sieht doch eher aus wie ein Elefant.“ Wie sich dann gegen 22 Uhr herausstellt, lag die Besucherin mit ihrem ersten Tipp richtig.

Die Zoobesucher erleben dynamische Kunst im Dschungelpalast. Quelle: Samantha Franson

Erst am späteren Abend entfaltet das Bild mit den Neonfarben seine volle Wirkung – auch, weil die Licht- und Nebelmaschinen es schön in Szene setzen. Die Aktion im Zoo sei ein Kindheitstraum, sagt Nikolaidis, dessen Kunst normalerweise in Miami, New York und Peking ausgestellt wird. „Ich bin schon als Kind am liebsten am Elefantengehege gewesen.“ Der Ort vermittle ihm Ruhe, er fühle mich mit ihm verbunden. „Wenn ich hier stehe, denke ich: Alles wird gut.“ Daher habe er sich sehr gefreut, dass er dort malen dürfe – bis in die späten Abendstunden hinein.

Kunst mit Überraschungseffekt

Das fertige Werk wird bei dem Auktionsportal United Charity im Internet für einen guten Zweck versteigert. Wem das Geld zugute kommt, will Nikolaidis an diesem Abend noch nicht verraten. „Das ist eine Überraschung.“

Von Lisa Malecha