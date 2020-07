Wer stark zulädt, muss den Reifendruck an die Ladung anpassen. Den richtigen Druck überprüfen Autofahrer an möglichst kalten Reifen.

An möglichst kalten Reifen Luftdruck prüfen

Von Deutsche Presse-Agentur dpa